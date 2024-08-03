Abdulhamid Han sondaj gemisi Filyos’a ulaştı

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Derin deniz sondaj gemisi olan ‘Abdulhamid Han’, Akdeniz’deki görevini tamamladıktan sonra Karadeniz’e doğru yola çıkmıştı. Geminin, Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçişinden önce 112 metrelik kulesinin 56 metrelik bölümü sökülmüştü. Türkiye’nin 7’nci nesil sondaj gemisi olarak bilinen envanterdeki 4’üncü sondaj gemisi, bu sabah saatlerinde Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı’na ulaştı. 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki gemi, kule montajının ardından Karadeniz’deki görevine başlayacak.

Yaklaşık 20 yıl Karadeniz’de görev yapması planlanan geminin ilk etapta Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın kullandığı Filyos Limanı’nda kule montajı yapılacak. Gemi daha sonra kıyıdan 170 kilometre açıkta bulunan doğal gazın bulunduğu sahadaki çalışmalarına katılacak.