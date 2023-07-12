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Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti

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#İstanbul#Hastane#Açıklama
Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 17:08

Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Menzil grubu mensupları basın açıklamasında, “Abdülbaki El-Hüseyni hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni (74) tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10'da vefat etti.

Menzil grubu mensupları yaptıkları basın açıklamasında, “Abdülbaki El-Hüseyni hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz” dedi.
Menzil grubunun son temsilcisi Abdülbaki El-Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kahta ilçesinin Menzil köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi büyüklerinden olan Abdulhakim el-Hüseyni'dir.

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#İstanbul#Hastane#Açıklama

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