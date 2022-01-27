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ABD'nin yeni büyükelçisi Flake, Anıtkabir'i ziyaret etti

#Ankara#ABD Büyükelçisi#Jeffry Lane Flake
ABDnin yeni büyükelçisi Flake, Anıtkabiri ziyaret etti

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake, ilk resmi görev gününde Anıtkabir'i ziyaret etti.

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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu vermesinin ardından bugün Anıtkabir' ziyaret etti. Flake ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde eşi ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Flake, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Flake, buraya gidişi sırasında kayarak düşen bir foto muhabire yardım etti ve 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

ABDnin yeni büyükelçisi Flake, Anıtkabiri ziyaret etti

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Flake, şunları kaydetti:
"Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Atatürk'ün ardında bıraktığı miras dünya genelinde birçok insana esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Yarattığı etki ise unutulmayacaktır. Başkan Biden'ı ve Amerikan halkını Türkiye'de temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkelerimiz arasında daha güçlü ilişkiler ve bağlar kurmak için sabırsızlanıyorum."

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ABDnin yeni büyükelçisi Flake, Anıtkabiri ziyaret etti

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