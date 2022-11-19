ABD'nin 'Türkiye harekata hazırlanıyor' uyarısı ne anlama geliyor

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Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, CNN TÜRK ekranlarında ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'na yaptığı harekât uyarısını değerlendirdi. Pekin harekat için yaptığı değerlendirmede, "Büyük bir ihtimalle bu harekat Tel Rıfat'a, Münbiç ve Ayn El Arab'a yapılacaktır. Türkiye'nin bu harekatı alacak gücü var. Epeydir bir hazırlık yapılıyor. Büyük ihtimalle bazı araçlar ve silahlar harekat halindedir. Onu görmüşlerdir uydular vasıtasıyla ve Erbil Konsolosluğuna bunu söylemiş olabilirler. Doğrusu zaten Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine yapılacak bir harekattır. ABD bu bölgedeki unsurlarını ikaz etmiştir. Onlarda daha emniyetli bir yere çekilmişlerdir" diye konuştu.

Taksim saldırganının ifadesinde işaret ettiği bölgeye dikkat çeken Pekin, "Teröristin burada söylediği şey de çok önemli. İdlib'den, Afrin üzerinden geçtiğini söyledi. Mersin'deki saldırıyı yapan terörist de Münbiç üzerinden geldiğini Sayın Süleyman Soylu söylemişti. O yüzden bu üç bölge dışında bir yere harekat beklemiyorum" dedi.

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HAREKAT'IN KIŞ AYLARINDA YAPILMASI SORUN OLUR MU?

İsmail Hakkı Pekin, kış aylarında yapılacak bir harekât Türkiye'yi zorlayabilir mi? yönünde gelen bir soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Kış aylarında da bir harekat olabilir. Buradaki harekatlar için kış ile yaz önemi olmaz. Ukrayna savaşı için mevsimin bir önemi var ama bu bölge için bu sorun yaşanmaz. Sırf siyasi nedenlerle bu bölgelere Türkiye'nin girmesi ABD ve Rusya tarafından engellendi. Bu bölgede Rusya'nın Suriye'ye desteği vardı, ABD'nin PYD unsurlarıyla işbirliği var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dediği noktalar da burasıydı muhtemelen. Türkiye tarafından Münbiç, Ayn El Arab kısmı bizim için önemli. Türkiye'nin daha büyük bir harekat yapma gücü var. Ama bu noktada Türkiye bu bölgede hem Rusya ile hem de İran ile karşı karşıya gelme ihtimali var. Ama ben bu konunun hem Rusya hem de ABD ile görüşüldüğünü ve harekat için yeşil ışık yaktığını değerlendiriyorum."