ABD’nin Kavala çağrısına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price imzalı çağrıda, Kavala’ya yöneltilen suçlamalar, Kavala’nın devam eden tutukluluğu hatırlatılarak “Türkiye’ye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği karara uyması, iç hukuku ve uluslararası hukukun yüklediği sorumluluk dahilinde davaya adil, şeffaf ve hızlı bir çözüm bulunması konusunda ısrar ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘EMİR VEREMEZ’

Bu çağrıya Ankara’dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez” açıklamasında bulundu. Sözcü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına 28 Temmuz 2020 tarihinde yanıt verdiklerini anımsatarak şöyle dedi: “Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz. Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz gerekli bilgileri sunmaktadır. Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye’de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır.”