ABD’nin İstanbul’da bağımsızlık günü: ‘İlişkiler uzaya dayandı’

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake ile eşi Cheryl Flake ve İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh ile eşi David Ng, Amerikan Bağımsızlık Günü resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Resepsiyona aralarında iş dünyası liderleri, diplomatik ve askeri temsilciler, din görevlileri, basın mensupları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu 1000’den fazla kişi katıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen davetteydi.

İŞBİRLİĞİ ÖVGÜSÜ

Açılışta konuşan Büyükelçi Flake, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını da kutlayarak şöyle konuştu: “Atatürk modern Cumhuriyeti kurduğunda dünya oldukça farklı bir yerdi. Walt Disney 1923’te kuruldu, Louis Armstrong ilk kaydını o yıl yaptı, o yıl bir adet ‘Ford T’ 725 dolara satılıyordu. Amerika, Ankara’daki ilk büyükelçiliğini 1927’de bir tren vagonunda açtı. Bu tabii ki yeni hizmet binamızdan oldukça farklı bir yerdi. Geçen yüzyılda birlikte çok şey başardık. Bu yılın sonlarında ilk Türk astronotun ABD’li Axiom Space işbirliğinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na seyahat etmesi bekleniyor. İşbirliğimiz ve ortaklığımız göğün epey ötesine, uzaya doğru yol alıyor. Aramızdaki ortaklığı, daha uzun yıllar sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNE ÖZEL ŞARKI

- Büyükelçi Flake, resepsiyonun gerçekleştirildiği 13 Haziran’ın eşiyle evlilik yıldönümleri olduğunu söyleyince davetlilerden alkış geldi. Flake, eşiyle favori şarkıları olduğunu söylediği “Just the two of us” ile müzik programını başlattı. Ziyaret için Türkiye’de bulunan çiftin çocukları ve torunları da törendeydi. Flake, “Mitinglere olan muazzam katılımı hayranlıkla karşılıyorum. Eski bir siyasetçi olarak geniş kalabalıklara duyduğum hayranlığın kıskançlık seviyelerine ulaştığını söyleyebilirim. Hatta bugün buradaki kalabalık daha büyük görünsün diye kendi ailemi getirdim” diye konuştu.

BİR GÜN ARAYLA RUS VE AMERİKAN RESEPSİYONU

- Rusya Başkonsolosluğu da 12 Haziran Rusya Günü’nü İstanbul Conrad Hotel’de seçkin davetlilerin katıldığı bir resepsiyonla kutladı. Rus ve ABD konsolosluklarının daveti bir gün arayla gerçekleşirken, iki ülkenin birbirinin resepsiyonuna katılmaması dikkat çekti. Rusya’nın 12 Haziran 1990’da Sovyetler Birliği’nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği günün 33’üncü yıldönümünde, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, “Türkiye Cumhuriyeti ile çok yönlü ve karşılıklı yarara dayalı ortaklığı daha da derinleştirmeye kararlıyız” dedi.

Andrey Buravov - Seda TÜRKOĞLU