Gündem Haberleri

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack CNN Türk'e özel açıklamalar: PKK ve SDG konusunda beklemek lazım

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 21:45

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, CNN Türk'e özel açıklamalarda bulundu. CNN TÜRK ABD Temsilcisi ve Hürriyet yazarı Yunus Paksoy'a konuşan Barrack, "Suriye'nin geleceği konusunda umutluyum. PKK ve SDG konusunda beklemek lazım." dedi. Öte yandan Barrack, iş dünyasının diplomasiye katkı sağlayacağını ve Suriye’nin geleceği ve bölgesel istikrar konusunda tarafların kararlı olduğunu da vurguladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, New York'ta CNN Türk'e özel açıklamalar yaptı.

CNN TÜRK ABD Temsilcisi ve Hürriyet yazarı Yunus Paksoy'a konuşan Barrack'ın açıklamaları şu şekilde:

Herkes çok umutlu, yatırımcılar Türkiye'de. Amerikalı CEO’lar ve büyük yatırımcılar şu anda Türkiye’de Türkiye ile ilgili görüşmeler yapıyor. Bu bizim için çok önemli bir andı. İş dünyasının neler yaptığını biliyoruz ve bunu yapmak için çok iyi bir fırsat. Diplomasi yapmaya çalışıyoruz, ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz ve yarınki görüşme için heyecanlıyız.

Suriye'de çok hevesli bir hükümet bir rejim var karşımızda. Bence şu anki diyaloglar çok akıcı ilerliyor. Çok güvenilirler. İki taraf da çok güvenilir. Ve şu anda bölgesel istikrar için başka bir seçeneğimiz yok. Yüz yıllardır savaş var ve herkes bu savaşı bitirmeye kararlı. Yeni hükümet burada çok yardımcı olacak. PKK ve SDG konusunda beklemek lazım. Suriye'nin geleceği konusunda umutluyum. Umudum bu yönde.

 

 

 

