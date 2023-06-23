ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake: Mitinglerinizi çok kıskandım

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ABD’nin 247’nci Bağımsızlık Günü, Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Birçok diplomatın katıldığı resepsiyonda ABD Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Sefire Cheryl Flake konukları karşıladı. Büyükelçilik rezidansında bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Flake, özetle şunları söyledi:

- 3 ALANDA ORTAKLIK: “Üç gerçek işbirliği ve ortaklık alanımız var. Ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 22’lik artışla 33 milyar dolardı ve bu giderek yükseliyor. Diğer taraftan, geçen yıl 1 milyondan fazla Amerikalı Türkiye’yi ziyaret etti. Beklenti bunun 1.8 milyon olması. Üçüncü alan ise güvenlik ilişkileri. Türkiye’nin NATO üyeliğine ve katkılarına önem veriyor, daha da güçlenmesini bekliyoruz.

- İSVEÇ İÇİN ARTIK VAKİT GELDİ: Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği için mutluyuz.İsveç’in de yakın zamanda İttifak’ın içinde olmasını umut ediyoruz.Muhataplarıma her zaman Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyorum. İsveç’in de gerekli önlemleri alması gerek ve biz aldıklarına inanıyoruz. Hatta PKK konusunda daha güçlü mücadele edebilmek için anayasalarında değişiklik yaptılar. Biz artık İsveç’in NATO üyesi olmasının zamanı geldiğine inanıyoruz. Vilnius zirvesi öncesi veya orada İsveç’in İttifak’a üye olacağını umuyoruz.

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- ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ: Ben ABD’nin Türkiye büyükelçisi olarak her zaman üst düzey görüşmelerin olması için çaba sarf ediyorum. Geçen yılki Madrid zirvesi esansında görüşmeleri (Erdoğan-Biden) beni mutlu etti. Ancak şu noktada ilan edeceğimiz herhangi bir şey yok. İkili bir görüşme olup olmayacağını duyurmak için çok erken.

- F-16 SATIŞINA İSVEÇ ŞARTI: ABD yönetimi İsveç’in NATO üyelik süreci ile F-16 satışının bir bağı olmadığını söylemeye devam ediyor. Ama bir de Kongre var ki, ben iyi biliyorum, çünkü 18 yıl kongre üyesiydim. Kongrenin askeri satışlarda güçlü bir rolü var. Kongre NATO’nun genişleme fikrine destek veriyor.

- ESAD’LA NORMALLEŞME: Esad rejimini tanımak için bazı adımlar olduğunu görüyoruz. Biz buna hâlâ karşıyız. Arap Ligi ve bu yönde bir tanıma yapanlara şunu sormak isteriz; ‘Bundan ne çıkarları olacak?’ BM kararları konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Bu bizim açımızdan endişe verici bir durum. Pek çok ülkenin Esad rejimini tanıması ile birlikte bazı şeyler Suriye’de değişiyor. Ve eğer DEAŞ’tan kurtulmak için farklı yöntemler varsa bunları dikkate alırız.

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- TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLER: 14 ve 28 Mayıs seçimlerine yüzde 90’a yakın katılım oldu. Bir Amerikalı olarak bundan etkilendim ve biraz da kıskandık. Bir politikacı olarak ise mitinglerdeki kalabalığı da oldukça kıskandım ve çok etkilendim.”

GENİŞ AİLE SÜRPRİZİ

- Gecenin sürprizi Büyükelçi Flake’in ailesi oldu. Bağımsızlık Günü’nü de fırsat bilen tüm aile yaz tatili için Türkiye’ye geldi. Jeffry Flake; eşi Cheryl, 5 çocuğu, çocuklarının eşleri ve torunlarıyla konukları selamladı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)