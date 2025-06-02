ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye müzakerelerde kilit rol oynuyor

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NTV'nin sorularını yanıtlayan Barrack, küresel resimde herkesin Türkiye'den her zaman "büyük bir NATO müttefiki" olarak bahsettiğini belirterek, "Öyle tabii ki hiç şüphesiz ama büyük bir NATO müttefikinden daha önemlisi, Ukrayna ve Rusya meselesinde görmeye başladığımız son derece bölgesel bir öneme sahip, Suriye'de de gördüğümüz gibi." ifadesini kullandı.

Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında çok iyi bir ilişki olduğunu ve bu ilişkiye yardım etmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen görüşmelere ilişkin Barrack, "Türkiye'nin kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. Bence Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile geleneksel bir ilişkisi var ve bu da en azından diyalog kurmada önemli bir arabulucu olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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Barrack, Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşı konusunda artık "sabrının sonuna geldiğini" dile getirdi.

SURİYE'DEKİ ABD ASKERİ VARLIĞI

Barrack, bugünkü Suriye politikalarının son 100 yıldaki Suriye politikasına yakın olmayacağını söyleyerek, söz konusu politikaların hiçbirinin işe yaramadığını belirtti.

Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcından bu yana Batılı güçlerin bölgeyi kendi amaçları için manipüle etmek istemesinden kaynaklanan sorunlar olduğunu ifade eden Barrack, şunları kaydetti:

"Bu doğru ya da yanlış demiyorum. Ancak mesela Balfour Deklarasyonu'ndan başlayalım. Yahudi nüfusu için yeni ve özgür bir bölge yaratmanın yolunu bulmaya çalıştılar. Sonrasında Sykes-Picot'ya evrildi ki bunda da biliyorsunuz bir İngiliz ve bir Fransız bir araya gelip inanılmaz aşiret ve dinsel hiziplerin olduğu bir bölgeyi alıp Osmanlı İmparatorluğu'nu bölmenin bir yolunu bulmaya çalışıyordu. Osmanlı İmparatorluğu için işleyen bir sistem vardı ama aşiretler, dinler varken bunların etrafını yapay sınırlar çizemezsiniz. Ama Sykes-Picot bunu yaptı."

Orta Doğu'daki tarihsel anlaşmaların ve karışıklıkların Batı'nın, Doğu'nun geleceğini dikte etmeye çalışmasından kaynaklandığını dile getiren Barrack, bunun nedeninin fosil yakıtları ele geçirme çabası olduğunu söyledi.

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ABD'nin Suriye'den askeri varlığını geri çekip çekmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Barrack, Suriye'de "SDG" adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'yi merkezi Şam hükümetine entegre etmeye başladıklarını belirterek, "Bizim askeri üslerimizin azalması da gerçekleşti. (ABD üs sayısı) 8 üsten düştük, 5, 3 ve sonunda 1'e düşecek." dedi.

Barrack, "Şu anda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) koruması altında yaşıyorlar. Büyük, muazzam bir işbirliği olmazsa bizim tarafımızdaki işbirliğinin zamanla yok olacağını söyleyebilirim. Yani herkesin üzerinde anlaşma yapması konusunda büyük bir baskı var." diye konuştu.