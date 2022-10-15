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‘ABD’liler yasayı merak edip geldi’

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#Dezenformasyon Yasası#ABD#AK Parti
‘ABD’liler yasayı merak edip geldi’
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2022 07:00

‘Dezenformasyon Yasası’nın görüşmelerine, iktidar ile muhalefet arasında ABD’lilerin yasaya ilgisi konusunda yaşanan ilginç tartışma damgasını vurdu.

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Dezenformasyon Yasası’nın mimarlarından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’in yasa önceki gece görüşülürken, “Merak edip gelen Amerikalılara anlattık, ‘Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor dediler’ sözleriyle alevlenen ‘icazet’ tartışması TBMM tutanaklara özetle şöyle yansıdı:

- İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli: Eyvah, eyvah! Amerikalılarla mı konuştunuz siz?

- Ahmet Özdemir: Bu yaptığımız düzenleme birçok ülkeye örnek olacak. Dolayısıyla bunu merak ettikleri için bizimle görüşmek istediler. Biz de bu yasanın içeriğini, özellikle 29’uncu maddeyi Amerikalılara anlattık. Sonunda şunu söylediler, “Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor.”

- CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın: Şunu muhalefete anlatsaydınız ortak geçerdi, Amerikalılara anlatıyorsunuz ya.

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- Ahmet Özdemir: Daha sonra Venedik Komisyonu’yla toplantı yaptık. Bir tek endişe dile getirdiler, raporda da onu yazmışlar: “Şu anda böyle bir yasa yapılmasının acelesi yoktu” diye.

- AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: Venedik Komisyonu kim oluyor?

- CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel: Amerika Büyükelçiliği’ne kadar gitmişsiniz, oralardan icazet almaya çalışıyorsunuz.

- Mahir Ünal: Amerika Büyükelçiliği’ne kimse gitmedi, adamlar Meclis’e geldi. Bu yasayı “İcazetle mi yaptınız” demek ne insafa ne vicdana sığar.

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#Dezenformasyon Yasası#ABD#AK Parti

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