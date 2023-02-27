ABDâ€™liler sahra hastanesi kuruyor

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Hastanenin tamamlanmasÄ± iÃ§inABD Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne baÄŸlÄ± askerler Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Tamamlanan tesis, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na devredilecek.

100 YATAK KAPASÄ°TELÄ°

10 Ã§adÄ±rdan oluÅŸan sahra hastanesi basÄ±na gezdirildi, donanÄ±mÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.ABD Deniz Kuvvetleri'nden Yarbay Jeffrey Castiglione, "Buraya TÃ¼rk SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talebi Ã¼zerine geldik ve ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ± ile koordineli Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu sahra hastanesi, 100 yatak kapasiteli olacak. Ä°Ã§erisinde pediatri gibi Ã¶zel birimler ve acil odasÄ± bulunacak. Hastaneyi kurulumu bittikten sonra TÃ¼rk SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na devredeceÄŸiz" dedi. ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ± (USAID) Afet MÃ¼dahale Ekibi (DART) BaÅŸkanÄ± Stephen Allen de AFAD ile koordineli olduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n direktifleri ile koordineli Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BÃ¶yle bir afetin ortasÄ±nda bile, TÃ¼rk SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri muhteÅŸem bir iÅŸ Ã§Ä±karÄ±yor. TÃ¼m ekipleri, etkin bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar" ifadelerini kullandÄ±.Â

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