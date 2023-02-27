HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2023 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEMDÜNYABÄ°GPARASPOR ARENAKELEBEKYAÅžAMYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

ABDâ€™liler sahra hastanesi kuruyor

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#ABD Askerleri#Hatay#Sahra Hastanesi
ABDâ€™liler sahra hastanesi kuruyor
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 27, 2023 07:00

Depremlerin ardÄ±ndan TÃ¼rkiye 'ye gelen ABD askerleri, Hatay Mustafa Kemal Ãœniversitesi bahÃ§esine 100 yataklÄ±, acil servisi ve 2 ameliyat odasÄ± bulunan sahra hastanesi kuruyor.Â

Haberin DevamÄ±

Hastanenin tamamlanmasÄ± iÃ§inABD Hava ve Deniz Kuvvetleri'ne baÄŸlÄ± askerler Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Tamamlanan tesis, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na devredilecek.

100 YATAK KAPASÄ°TELÄ°

10 Ã§adÄ±rdan oluÅŸan sahra hastanesi basÄ±na gezdirildi, donanÄ±mÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.ABD Deniz Kuvvetleri'nden Yarbay Jeffrey Castiglione, "Buraya TÃ¼rk SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talebi Ã¼zerine geldik ve ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ± ile koordineli Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu sahra hastanesi, 100 yatak kapasiteli olacak. Ä°Ã§erisinde pediatri gibi Ã¶zel birimler ve acil odasÄ± bulunacak. Hastaneyi kurulumu bittikten sonra TÃ¼rk SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'na devredeceÄŸiz" dedi. ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ± (USAID) Afet MÃ¼dahale Ekibi (DART) BaÅŸkanÄ± Stephen Allen de AFAD ile koordineli olduklarÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼rk SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n direktifleri ile koordineli Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BÃ¶yle bir afetin ortasÄ±nda bile, TÃ¼rk SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri muhteÅŸem bir iÅŸ Ã§Ä±karÄ±yor. TÃ¼m ekipleri, etkin bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar" ifadelerini kullandÄ±.Â 

Haberin DevamÄ±

ABDâ€™liler sahra hastanesi kuruyor

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#ABD Askerleri#Hatay#Sahra Hastanesi

BAKMADAN GEÇME!

DÃ¼nyayÄ± deÄŸiÅŸtiren gÃ¼n 24 Åžubat 2022: Rusya-Ukrayna SavaÅŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± 8 etki

DünyayÄ± deÄŸiÅŸtiren gün 24 Åžubat 2022: Rusya-Ukrayna SavaÅŸÄ±'nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± 8 etki

#Ukrayna-Rusya SavaÅŸÄ±
Depremin hasarÄ±nÄ± azaltmak iÃ§in bu Ã¶nlemleri mutlaka alÄ±n Ä°Ã§ mekanlarÄ±n yerleÅŸimi de binanÄ±n saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± kadar Ã¶nemli...

Depremin hasarÄ±nÄ± azaltmak için bu önlemleri mutlaka alÄ±n! Ä°ç mekanlarÄ±n yerleÅŸimi de binanÄ±n saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± kadar önemli...

#Deprem
Hangi Ã§atlaklar tehlikeli BitiÅŸik yapÄ±lar saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± etkiler mi Bina gÃ¼venliÄŸi ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

Hangi çatlaklar tehlikeli? BitiÅŸik yapÄ±lar saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± etkiler mi? Bina güvenliÄŸi ile ilgili 5 SORU 5 YANIT

#KahramanmaraÅŸ Depremi