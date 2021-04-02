ABD’li yeni bakanla ilk görüşme

Akar, tebrik amaçlı olarak aradığı yeni ABD’li mevkidaşı Austin ile iki ülke arasındaki sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesinde mutabık kaldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bilgilendirmesine göre, Akar ve Austin bölgesel güvenlik ve ikili savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

MÜTTEFİKLİK VURGUSU

Her iki bakan da “Stratejik ilişkilerin önemi, bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi ile sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme kavuşturulması” konularına vurgu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, çözülmesi gereken sorunlarla ilgili “S-400, F-35, terör örgütleri PKK-YPG ile mücadelede anlayış farkı” gibi isimlendirme yapılmaması dikkat çekti. Akar ve Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın koordinasyonda olma konusunda da mutabık kaldı.

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