MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriABD'li turistin Kapadokya'da zor anları
GeriGündem ABD'li turistin Kapadokya'da zor anları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

ABD'li turistin Kapadokya'da zor anları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li Greencejami Cee (58), dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın, AFAD ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırılırken, ayağında kırık tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında meydana geldi. Turistik gezi için Kapadokya'ya gelen ABD'li Greencejami Cee, çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

ABDli turistin Kapadokyada zor anları

Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi. İhbarla gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
ABDli turistin Kapadokyada zor anları
Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, ABD'li turisti sıkıştığı yerden kurtardı.

Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Greencejami Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi