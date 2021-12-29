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ABD’li turist Beyoğlu’nda öldürüldü

#ABD#Turist#Beyoğlu
ABD’li turist Beyoğlu’nda öldürüldü

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Leonard Samuel Record’un uzlaşmak isterken saldırıya uğradığı görüldü.

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İstanbul Beyoğlu’nda dün saat 05.00 sıralarında 20 gün önce İstanbul’a gelen ABD’li turist Leonard Samuel Record, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken karşı yönden gelen gruptan bir kişi kendisine omuz attı.

ABD’li turist Beyoğlu’nda öldürüldü

Record, uzaklaşmak istediği esnada grup üyeleri tekme ve yumruk atmaya başladı. Saldırı esnasında grubun içindeki bir kişi ABD’li turisti baldırından bıçakladı. Olayın ardından saldırganlar olay yerinden kaçarken Record ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Record, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti.

Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat Kavdır, E.A., M.K.O. ve T.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ferhat Kavdır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#ABD#Turist#Beyoğlu

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