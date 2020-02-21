MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriABD'li politikacıdan skandal sözler! Firari FETÖ’cülere övgü dolu ifadeler
GeriGündem ABD'li politikacıdan skandal sözler! Firari FETÖ’cülere övgü dolu ifadeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 18:26,Son Güncelleme:/

ABD'li politikacıdan skandal sözler! Firari FETÖ’cülere övgü dolu ifadeler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'li politikacıdan skandal sözler! Firari FETÖ’cülere övgü dolu ifadeler
Abone Olgoogle-news

Virginia Delegeler Meclisinde konuşan ABDli politikacı Mark Sickles, firari FETÖ'cüler Adem Yavuz Arslan ve FETÖ’nün yayın organı Zaman’ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Biliciyi mecliste cesur gazeteciler olarak tanıttı. Meclis'tekiler ise FETÖ'cüleri alkış yağmuruna tuttu.

ABD’nin Virginia eyaleti Delegeler Meclisinde Çarşamba günü düzenlenen oturumda konuşan Demokrat Parti Üyesi Delege Mark D. Sickles, Fairfax kentindeki Amerikan Türk Dostluk Derneği’nden arkadaşları olarak tanıttığı Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit Bilicinin sürgün edilmiş medya çalışanları olduğunu söyledi. 

Konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ve bu iki FETÖ'cünün neden soruşturma geçirdiği ve firar ettiğine değinmeyen Sickles, Arslan ve Biliciyi soruşturma geçirmiş, vatansızlar diye tanımladı. 

ABD'li Sickles, "Bu cesur gazetecilerin yanındayım, Türkiye’de basın özgürlüğünün olmayışının farkındalığını arttırma çabalarını alkışlıyorum. Umarım sizde onlara hoş geldiniz dersiniz" diye konuştu. 

Sickles'in konuşmasından sonra Arslan ve Bilici ayağa kalktığı ve meclistekilerin ise FETÖ'cüleri alkış yağmuruna tuttuğu görüldü. 

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Abdulhamit Bilici, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ABD'ye firar etmiş; ABD'de katıldığı etkinliklerde terör örgütü FETÖ'ye methiyelerde bulunarak darbe girişimini masum göstermeye çalışmıştı. 

14.Ağır Ceza Mahkemesindeki Dink davası sanığı ve hakkında yakalama kararı olan ve ABD'ye firar etmiş olan FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da sosyal medya hesabından örgütü savunarak ABD'de katıldığı programlarda Türkiye aleyhinde propaganda konuşmaları yapıyor; sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlıyor.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.02.2020) - 2
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle