ABD'li politikacıdan skandal sözler! Firari FETÖ’cülere övgü dolu ifadeler

ABD’nin Virginia eyaleti Delegeler Meclisinde Çarşamba günü düzenlenen oturumda konuşan Demokrat Parti Üyesi Delege Mark D. Sickles, Fairfax kentindeki Amerikan Türk Dostluk Derneği’nden arkadaşları olarak tanıttığı Adem Yavuz Arslan ve Abdülhamit Bilicinin sürgün edilmiş medya çalışanları olduğunu söyledi.

Konuşmasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ve bu iki FETÖ'cünün neden soruşturma geçirdiği ve firar ettiğine değinmeyen Sickles, Arslan ve Biliciyi soruşturma geçirmiş, vatansızlar diye tanımladı.

ABD'li Sickles, "Bu cesur gazetecilerin yanındayım, Türkiye’de basın özgürlüğünün olmayışının farkındalığını arttırma çabalarını alkışlıyorum. Umarım sizde onlara hoş geldiniz dersiniz" diye konuştu.

Sickles'in konuşmasından sonra Arslan ve Bilici ayağa kalktığı ve meclistekilerin ise FETÖ'cüleri alkış yağmuruna tuttuğu görüldü.

Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan Abdulhamit Bilici, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ABD'ye firar etmiş; ABD'de katıldığı etkinliklerde terör örgütü FETÖ'ye methiyelerde bulunarak darbe girişimini masum göstermeye çalışmıştı.

14.Ağır Ceza Mahkemesindeki Dink davası sanığı ve hakkında yakalama kararı olan ve ABD'ye firar etmiş olan FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da sosyal medya hesabından örgütü savunarak ABD'de katıldığı programlarda Türkiye aleyhinde propaganda konuşmaları yapıyor; sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR