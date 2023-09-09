ABD’li mağaracıyı 170 kişilik ekip çıkaracak

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AFAD, AKUT ve UMKE ile yurt dışından gelen 170 kişilik profesyonel kurtarma ekipleri, Toros Dağı’nın 2 bin 100 metre yüksekliğindeki mağara girişinde kamp kurdu. Girintili çıkıntılı ve yan yollarla ulaşılan mağaraya uzman ekipler, sağlam kayalara iplerle bağlantı noktaları döşedi.

‘EN KAPSAMLI OPERASYON’

Bulgaristan, İtalya, Hırvatistan, Polonya ve Macaristan'dan gelen ekiplerin de dahil olduğu kurtarma çalışması, Dicky'nin sağlık durumuna göre başlatılacak. Anadolu Speoloji Grubu Derneği (ASPEG) yetkilileri, yapılacak operasyonunun, dünyadaki en kapsamlı mağara kurtarma operasyonlarından biri olacağını söyledi. ABD’li mağaracının sağlık durumunu takip eden doktorların kararına göre hareket edileceği bildirildi. Planlamaya göre, ayağa kalkan ancak kendisini halsiz hisseden Dicky'nin mağaranın bazı bölümlerini yürüyerek geçmesi, bazı noktaların ise sedyeye alınıp aşılması hedefleniyor.