ABD’li mağaracı için dünya seferber... Halatlar döşeniyor koridorlar açılıyor: Derinlik 1040 metre

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Anamur’daki Morca Mağarası'nda 6 gün önce mide kanaması geçirdiği için yardım talebinde bulunan ABD’li biliminsanı Mark Dickey için çalışmalar sürüyor. Bulgaristan, Hırvatistan, İtalya, Macaristan ve Polonya'dan kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türkiye'den AFAD, UMKE, jandarma ve acil sağlık görevlilerinden oluşan 192 kişilik ekip organizasyonda görev alıyor. AFAD koordinasyondaki ekipler; arama, kurtarma, tedavi hizmetleri ve lojistik konularında çalışmalarını sürdürüyor. ABD’li biliminsanının çıkarılması için iki plan üzerinde duruluyor. Bunlardan biri; Mark Dickey’in sağlığına kavuşarak kendi imkânı ile çıkması, diğeri ise mağara içerisinde stratejik noktalara kurulan ve her biri 7 kişiden oluşan ekiplerin yardımı ile çıkarılması. Bunun için mağara içerisinde hem halat döşeme, hem de dar noktaların genişletmesi çalışmaları sürüyor.

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6 ÜLKEDEN 192 UZMAN

Kurtarma organizasyonunu yöneten AFAD Arama Kurtarma Daire Başkan Recep Şalcı, ABD'li biliminsanının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Şalcı, Dickey'in sağlık kontrollerinin sürdürdüğünü ve tahliyenin doktorların vereceği karar bağlı olarak uygulanacağını söyleyerek şu bilgileri verdi: "Mağara 1276 metre ama hastamız şu anda 1040 metrede duruyor. Doktorlar müdahale ediyor. Bu mağara, dünyada tahliyesi en zor mağaradan bir tanesidir. Aynı zamanda kazazedenin tahliyesi sırasında gerekli sistemlerin oluşturulması, dar olan yerlerin genişletilmesi için patlatılma yapıldı. Bunu da sadece Türkiye olarak yapmıyoruz. AFAD'ın koordinasyonunda Avrupa Mağara Kurtarma Federasyonu ile ortak çalışıyoruz. Şu anda 6 ülkeden 192 mağara arama kurtarma personeliyle bu kurtarmayı gerçekleştiriyoruz.

4 ünite kan verilen ve serum bağlanan Dickey’in mağara içinden görüntüleri paylaşıldı.

EN ZOR KURTARMA

Bu kurtarma, dünyadaki en zor kurtarmalardan bir tanesi ve uzun bir süre olacak. Doktorlar onay verdikten sonra tahliye başlayacak. Umuyoruz ki 5-6 gün içerisinde hastamızı yukarıya çıkartıp, güvenli bir şekilde hastaneye sevk ederiz. Bu sadece bir kurtarma operasyonu ile birlikte 2 bin 100 metrede bir ana kamp organizasyonu olarak geniş kapsamlı bir organizasyondur. AFAD olarak devlet olarak bunun organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki bu operasyon sağ salim tamamlanır ve ailesine kavuştururuz."

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Mark Dickey için yürütülen çalışmalara 6 ülkeden 192 mağara arama kurtarma personeli katılıyor.

ÜÇ-DÖRT GÜN SÜREBİLİR

192 kişilik kurtarma ekibi mağara önünde hazırlık yapıyor. AFAD bölge yetkililerinden Cenk Yıldız, “Zor bir operasyon. Sağlıklı bir insan 16 saatte çıkabilir. Operasyon üç-dört gün sürebilir. Sağlığı önceliğimiz. Hedefimiz, kimsenin tehlikeye girmeden bu operasyonu tamamlamak” diyor.

İŞTE BU KAMPTA TEDAVİ EDİLDİ

ABD’li mağaracı, mağaranın 1040 metre derinliğinde tedavi ediliyor. Mağaracılık Federasyonu, serum bağlanan ve 4 ünite kan verilen Dickey’in tedavi sürecinden fotoğraflar paylaştı. Tedavi sonucu ayağa kalkan Mark Dickey’in öncelikle yürüyerek çıkması planlanıyor. Yürüyemediği noktalarda sedyeyle taşınması için çalışmalar yapılıyor.

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