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ABD'li kadın Taksim'de ortalığı birbirine kattı: Önüne çıkana saldırıp taksinin camını kırdı

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#Taksim#Beyoğlu#İstanbul
ABDli kadın Taksimde ortalığı birbirine kattı: Önüne çıkana saldırıp taksinin camını kırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 09:32

Taksim’de birlikte alkol aldığı sırada tartıştığı eşini yüzünden yaralayan ABD’li bir kadın, sokağa çıkıp yolda yürüyenlere saldırdı. Kaldırımda yürüyen bir kişinin boğazına sarılıp kolyesini kopartan ve telefonunu yere fırlatıp kıran kadın, bir taksinin de ön camını kırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, saldırgan kadın polis gözaltına alındı.

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Olay, 23 Kasım'da saat 23.15 sıralarında Katip Mustafa Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sydney Rei Huff (27), eşi Velican A. (26) ile birlikte bir mekana gidip alkol almaya başladı.

ABDli kadın Taksimde ortalığı birbirine kattı: Önüne çıkana saldırıp taksinin camını kırdı

İlerleyen saatlerde çift henüz bilinmeyenle bir nedenle tartışmaya başladı. Çift arasında çıkan kavgada kadın, eşi Velican A.yı yüzünden yaralayıp mekandan ayrıldı.

ABDli kadın Taksimde ortalığı birbirine kattı: Önüne çıkana saldırıp taksinin camını kırdı

EŞİNİ YARALAYIP SOKAKTAKİLERE SALDIRDI

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Sokağa çıkan ABD’li kadın, bir marketin önünde durduğu sırada yolda yürüyen Mert T.’ye (30) boynunu sıkarak saldırmaya başladı. Birlikte yere düştüğü kadından kurtulmaya çalışan Mert T. vatandaşların müdahale etmesiyle elinden güçlükle kurtuldu.

ABDli kadın Taksimde ortalığı birbirine kattı: Önüne çıkana saldırıp taksinin camını kırdı

Gencin arbede sırasında altın kolyesi kaybolurken, cep telefonu da hasar aldı. Ayağa kalkan kadın ardından sokakta koşarak kaldırımda yürüyen bir başka kişiye vurdu.

ABDli kadın Taksimde ortalığı birbirine kattı: Önüne çıkana saldırıp taksinin camını kırdı

O sırada yolda seyreden şoför Velat G.’nin taksisine de saldıran kadın, ön camını kırdı. Yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

ABDli kadın Taksimde ortalığı birbirine kattı: Önüne çıkana saldırıp taksinin camını kırdı

GÖZALTINA ALINDI

Ambulansın içerisinde sağlık ekiplerine de saldıran kadın, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Darbedilen Mert T.’nin şikayetçi olması üzerine kadın gözaltına alındı.

ABDli kadın Taksimde ortalığı birbirine kattı: Önüne çıkana saldırıp taksinin camını kırdı

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Velican A.’nın eşinden şikayetçi olmadığı, taksi şoförü Velat G.’nin ise zararını karşıladığı öğrenildi. Emniyete götürülen Sydney Rei Huff’a ifadesinin alınarak ve “kasten yaralama" ve “mala zarar verme" suçlarından adli işlem yapıldı. 

ABDli kadın Taksimde ortalığı birbirine kattı: Önüne çıkana saldırıp taksinin camını kırdı

 

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#Taksim#Beyoğlu#İstanbul

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