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ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

ABD’li kadın Adıyaman’da dağ keçisi avladı

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ABD’li kadın Adıyaman’da dağ keçisi avladı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesine av turizmi için gelen ABD'li Emieblcek Harris, yasal izin ile boynuz uzunluğu 130 santimetre olan 11 yaşındaki dağ keçisini avladı.

ABD'li Emieblcek Harris, av turizmi için geldiği Adıyaman'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan ihaleyi kazandı. Ardından da Sincik Devlet Avlağı'nda, gözetmenler eşliğinde 11 yaşındaki dağ keçisini avladı. Harris, avın ardından 130 santimetre boynuz uzunluğu olan dağ keçicisine ait deri ve boynuzu alıp, kentten ayrıldı.

ABD’li kadın Adıyaman’da dağ keçisi avladı


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