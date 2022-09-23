ABD’li işinsanlarına yatırım daveti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

“Ekonomi ve ticaret Türkiye-ABD ilişkilerindeki ana unsurlardan birini teşkil ediyor. Özellikle son 10 senede özel sektörün de desteğiyle ilişkilerimizin ekonomik ve ticari boyutlarında büyük atılımlar gerçekleştirdik. Koronavirüs kaynaklı sıkıntılara rağmen ikili ticaret hacmi geçen sene rekor düzeye ulaşarak 28 milyar dolara yaklaştı. ABD Türkiye’nin 2021’de en fazla ihracat yaptığı ikinci, en fazla ithalat yaptığı dördüncü ülke konumunda. ABD ve Türkiye arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine doğru ilerliyoruz. Amerika merkezli firmaların Türkiye’deki iş fırsatlarına gösterdiği yakın ilgi ve yatırımlarındaki artış, Türkiye’nin ekonomisine duyulan güvenin tezahürüdür.

DOĞALGAZ İŞBİRLİĞİ

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Türkiye, enerji güvenliği için güzergâh ve kaynak çeşitlendirmesinde de kilit role sahiptir. Enerji alanındaki işbirliği potansiyelimiz mevcut uluslararası konjonktür de göz önüne alındığında bizlere önemli fırsatlar sunuyor. LNG terminalleri dahil doğalgaz altyapımıza yaptığımız yatırımlar neticesinde Amerika en büyük ikinci doğalgaz tedarikçimiz konumuna yükseldi. Biz de Amerikan LNG’sinin dünyadaki en büyük altıncı ithalatçısı olduk. Amerika’dan satın aldığımız gazı, önümüzdeki dönemde daha uygun şartlarla artırmak istiyoruz. Sahip olduğumuz gelişmiş altyapı sayesinde Amerikan LNG’sinin bölge ülkelerine ulaştırılmasında da işbirliği yapmaya hazırız.

EK VERGİLER KALKMALI

Amerika’nın tek taraflı olarak 2018 yılında uygulamaya koyduğu çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri gibi korumacı uygulamalar ticari ilişkilerimizi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu sektörlerdeki ilave vergilerin artık kaldırılması veya diğer bazı ülkelere tanınan kotanın Türkiye’ye de tahsisi müşterek çabalarımıza önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Amerika ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirme gayretinde olmaya devam edecektir. Bu süreçte Türkiye’nin en yakın dostları arasında gördüğüm siz değerli işinsanlarının ve iş konseylerinin desteğine güveniyorum. Türkiye’deki ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile temsilciliklerimizin kapılarının sizlere her daim açık olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.”