Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

ABD’li gelinin miras zaferi

#ABD#Miras#Murat Levent Tatlıcı
ABD’li gelinin miras zaferi

Amerika’da vefat eden gayrimenkul zengini Tatlıcı Ailesi’nden Murat Levent Tatlıcı’nın eşi Donna Marie Tatlıcı, eşinin ölmeden 4 ay önce ABD’de hazırladığı vasiyetnamenin Türkiye’de de tanınması için açtığı davayı kazandı. Mahkeme, ABD’deki vasiyetnamenin Türkiye’de de tanınmasına karar verdi.

Haberin Devamı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Donna Marie Tatlıcı, merhum Şehmuz Tatlıcı’nın 9 çocuğundan birisi olan Murat Levent Tatlıcı ile 12 Eylül 2012’de evlendi. Murat Levent Tatlıcı, evlendikten 9 ay sonra 11 Haziran 2013 günü beyin kanseri tedavisi gördüğü Amerika’da hayatını kaybetti. Yurtdışında yaşadığı için Donna Marie Tatlıcı’nın evliliği 10 Şubat 2014’te Türk Konsolosluğu tarafından tescil edildi.

VASİYET HAZIRLAMIŞ

İddiaya göre Murat Levent Tatlıcı, 2013 yılında ölmeden 4 ay önce bir vasiyetname düzenledi. Bu vasiyetnamede tüm malvarlığını eşi Donna Marie Tatlıcı’ya bıraktı. Murat Levent Tatlıcı’nın vefatının ardından mirasıyla ilgili yetki belgesi eşi Donna Marie Tatlıcı’ya verildi. Ancak Murat Levent Tatlıcı’nın annesi Sevil Tülin Turner, ABD’de ‘vasiyetnamenin iptali’ için Amerikalı gelini Donna Marie Tatlıcı’ya dava açtı. ABD’deki mahkeme 2016 yılındaki kararında, davacı Sevil Tülin Turner’in gelinine yönelik haksız etki ve tesirde bulunduğuna dair ileri sürdüğü tüm iddiaları reddetti. Öte yandan merhum Murat Levent Tatlıcı’nın kardeşlerinden Taha Tatlıcı, veraset ilamı için 2013 yılında dava açtı.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Taha Tatlıcı, bu davada kardeşi Murat Levent Tatlıcı’nın bekâr ve çocuksuz vefat ettiğini, yasal mirasçılarının annesi ve kardeşlerinin olduğunu belirtti. Karar tarihinde evlilik henüz kayıtlara işlenmediği için Donna Marie Tatlıcı yasal mirasçı olarak yer almadı. Donna Marie Tatlıcı da veraset ilamının iptali için dava açtı. Amerikalı gelini haklı bulan mahkeme, veraset ilamının iptali ile gerçek mirasçılık durumunu gösteren bir veraset ilamının çıkartılmasına karar verdi. Tarafların davayı temyiz etmesi üzerine İstinaf Mahkemesi, ABD’deki mahkeme kararının Türkiye’de tanınması için yeni bir dava açılması gerekçesiyle bu kararı kaldırdı. Donna Marie de yeni bir dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Donna Marie’nin talebi kabul edilerek ABD’de hazırlanan vasiyetnamenin Türkiye’de de tanınmasına karar verildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Miras#Murat Levent Tatlıcı

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin