ABD’li gelinin miras zaferi

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Donna Marie Tatlıcı, merhum Şehmuz Tatlıcı’nın 9 çocuğundan birisi olan Murat Levent Tatlıcı ile 12 Eylül 2012’de evlendi. Murat Levent Tatlıcı, evlendikten 9 ay sonra 11 Haziran 2013 günü beyin kanseri tedavisi gördüğü Amerika’da hayatını kaybetti. Yurtdışında yaşadığı için Donna Marie Tatlıcı’nın evliliği 10 Şubat 2014’te Türk Konsolosluğu tarafından tescil edildi.



VASİYET HAZIRLAMIŞ



İddiaya göre Murat Levent Tatlıcı, 2013 yılında ölmeden 4 ay önce bir vasiyetname düzenledi. Bu vasiyetnamede tüm malvarlığını eşi Donna Marie Tatlıcı’ya bıraktı. Murat Levent Tatlıcı’nın vefatının ardından mirasıyla ilgili yetki belgesi eşi Donna Marie Tatlıcı’ya verildi. Ancak Murat Levent Tatlıcı’nın annesi Sevil Tülin Turner, ABD’de ‘vasiyetnamenin iptali’ için Amerikalı gelini Donna Marie Tatlıcı’ya dava açtı. ABD’deki mahkeme 2016 yılındaki kararında, davacı Sevil Tülin Turner’in gelinine yönelik haksız etki ve tesirde bulunduğuna dair ileri sürdüğü tüm iddiaları reddetti. Öte yandan merhum Murat Levent Tatlıcı’nın kardeşlerinden Taha Tatlıcı, veraset ilamı için 2013 yılında dava açtı.



MAHKEME İPTAL ETTİ



Taha Tatlıcı, bu davada kardeşi Murat Levent Tatlıcı’nın bekâr ve çocuksuz vefat ettiğini, yasal mirasçılarının annesi ve kardeşlerinin olduğunu belirtti. Karar tarihinde evlilik henüz kayıtlara işlenmediği için Donna Marie Tatlıcı yasal mirasçı olarak yer almadı. Donna Marie Tatlıcı da veraset ilamının iptali için dava açtı. Amerikalı gelini haklı bulan mahkeme, veraset ilamının iptali ile gerçek mirasçılık durumunu gösteren bir veraset ilamının çıkartılmasına karar verdi. Tarafların davayı temyiz etmesi üzerine İstinaf Mahkemesi, ABD’deki mahkeme kararının Türkiye’de tanınması için yeni bir dava açılması gerekçesiyle bu kararı kaldırdı. Donna Marie de yeni bir dava açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Donna Marie’nin talebi kabul edilerek ABD’de hazırlanan vasiyetnamenin Türkiye’de de tanınmasına karar verildi.