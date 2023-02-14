Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

ABD'li Büyükelçisi Flake: Türk muhataplarımızla yakın bir çalışma içerisindeyiz

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Türkiye#Deprem
ABDli Büyükelçisi Flake: Türk muhataplarımızla yakın bir çalışma içerisindeyiz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 19:42

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Lane Flake, Adana'ya geldi. Yardım TIR'ı önünde bir video yayınlayan Flake, "Türk halkının ihtiyaç duyduğu her şeyi temin etmek amacıyla Türk muhataplarımızla yakın bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 kentten biri olan Adana'ya gelen Büyükelçi Jeff Lane Flake, bir video yayınladı.

Flake yaptığı açıklamada, "Türkiye’de yaşanan durum Amerikan halkını derinden etkilemiştir. Depremden etkilenen bölgedeki birçok yeri daha önce eşim Cheryl ile birlikte gezme şansımız oldu. Tabii, bu seyahatlerimiz sırasında Türk halkının misafirperverliğini de bizzat görme imkanı bulduk. Büyükelçilik camiamız, konsolosluk camiamız, hepimiz, meydana gelen afetten derinden sarsıldık ve yardım etmek istiyoruz. Türk halkının ihtiyaç duyduğu her şeyi temin etmek amacıyla Türk muhataplarımızla yakın bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta boyunca iki kentsel arama ve kurtarma ekibi, depremzedelerin enkazdan kurtulmasını sağlamak amacıyla Adıyaman’da çok yoğun bir çalışma yürütmüştür. Amerikan halkı, elinden gelen her tür yardımı sağlamaktadır. Kaynak toplamakta, kan, gıda ve tıbbi malzeme bağışında bulunmakta ve tabii ki Türk halkıyla dayanışma mesajları paylaşmaktadır. Bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün, Türk dostlarımıza yardımcı olmak amacıyla önümüzdeki gün, hafta ve aylarda elimizden geleni yapmaya kararlıyız Geçmiş olsun Türkiye" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Türkiye#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 974... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette dokuzuncu gün: Depremde can kaybı 31 bin 974... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem