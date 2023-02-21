ABD’li Bakan’a 3 kritik mesaj

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken göreve başladıktan sonra Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Pazar günü deprem bölgesinde görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün de ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Suriye’de deprem yaralarının sarılması için yapılacak yardımı 185 milyon dolara çıkardıklarını hatırlattı. “Başkan Biden’ın mesajını getirdim. ABD halkı sizi desteklemek üzere yanınızdadır” dedi. İşte başlık başlık iki ülke dışişleri bakanlarının ortak basın toplantısındaki açıklamaları.

F-16 SÜRECİNDE DURUM

Çavuşoğlu: Özellikle savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik yaptırımların en kısa sürede kaldırılmasını bekliyoruz. F-16 konusunda ABD yönetimi talebimize destek veriyor. Bu konuda Kongre’ye resmi bildirimin hızlıca yapılmasını istiyoruz. Kongre’de bazı senatörlerin yazdığı mektuptan haberdarız. NATO meselesiyle F-16 meselesini yan yana getirerek şart koşmak doğru olmaz. Çünkü ikisi de farklı dinamikleri olan şeyler. Şartlı satışa sıcak bakamayız.

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BlInken: Biden yönetimi Türkiye’ye F-16’ların modernizasyonu ve satışı konusunda son derece güçlü destek veriyor. F-16 satışı ve modernizasyonu konusunda Kongre’ye resmi bildirimde bulunmadan özel olarak bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bunun için bir zamanlama veremem, süreç konusunda çalışmalar sürüyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ

Çavuşoğlu: Maalesef İsveç’te PKK terör örgütü yandaşlarının her türlü faaliyetlerini devam ettirdiğini açıkça görüyoruz. Hem de şehrin merkezinde belediye binasının önünde. Onların amacını da biliyoruz. İsveç’in NATO üyeliğini engellemek istiyorlar. İsveç ne kadar hızlı adım atarsa, biz de Meclis’imizi ikna edebilirsek, yani Meclis’imizi ve halkımızı ikna edecek adımlar atarlarsa öyle adımlar atılır.

BlInken: Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üye olmalı. İki ülke gerekli adımları attı.

ABD’NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG’YE DESTEĞİ

Çavuşoğlu: Bir NATO ülkesinin terör örgütünü desteklemesi doğru değil. PKK/YPG’nin DAEŞ’a karşı mücadele etmediğini kanıtladık.

Bu doğrultuda ABD ile daha önce çeşitli anlaşmalar yaptık. Bunlardan biri de Münbiç Mutabakatı. Ama ABD’den bu konuda somut bir adım göremedik. Terör örgütüyle işbirliği ölümcül bir hatadır.

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BlInken: Türkiye’nin güney sınırıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz. Eminim Türkiye de bizim DEAŞ konusundaki güvenlik endişelerimizi de aynı şekilde anlıyordur.

SURİYE’YE YARDIMLAR

Çavuşoğlu: Deprem siyasi değil, insani bir konu. Depremden etkilenen Suriyeli sivillere yardım etmek bizim insani görevimiz.

BlInken: Türkiye’nin bu depremden çok büyük zarar gördüğünü biliyoruz. Suriye’deki insanlara yardım etmemiz çok önemli.

FOTOĞRAF: Mert Gökhan KOÇ

1.4 MİLYAR DOLAR GERİ ÖDENMELİ

Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında F-35 sürecine ilişkin “Biz F-35 programının ortağı idik. CAATSA yaptırımları kapsamında programdan çıkarıldık. Bu konuda müzakerelerimiz devam ediyor. Ödediğimiz 1.4 milyar doların geri ödenmesi gerekiyor” dedi.