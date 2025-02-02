Abdi İpekçi’ye 46. yıl anması

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Törene Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Sedat Ergin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, İpekçi’nin eski çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törene annesinin rahatsız olması nedeni ile katılamayan İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi’nin gönderdiği mektubu Milliyet Yazı İşleri Müdürü Pınar Aktaş okudu.

KIZINDAN MEKTUP

Aktaş, Nükhet İpekçi’nin şu ifadelerini aktardı: “Son günlerde hastalığı ilerleyen annemi bırakamadığım için şu anda yanınızda olamıyorum. Aslında binlerce siyasi cinayet mağdurunu temsil görevinin ailelere, anıtlara, ödüllere, tabelalardaki adlara, çiçeklere ve türkülere bırakılmaması gerektiğini öteden beri savunmaktayım. Çünkü anma törenlerimizin, onların canlarını alanların resmen ve toplumsal bir mutabakat içinde karalanmalarıyla asıl anlamına kavuşacağına inanıyorum. Bizler şimdilik dik de dursak kambur da dursak, cılız sesler de gür sesler de çıkarsak, kalabalık da tenha da olsak bu resmi ve toplumsal mutabakata ulaşamamış bir görüntü oluşturmaktayız. Yaşam süremiz yetmese bile bizden sonra gelen kuşakların bu sorgulamayı ve araştırmayı resmen sürdüreceklerine inanıyorum.”

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ANITINA KARANFİLLER

Nişantaşı’nda Abdi İpekçi’nin saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği noktada bulunan Abdi İpekçi Anıtı’nın önünde de anma töreni gerçekleştirildi. Törene belediye meclis üyeleri, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, Şişli Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Didem Güzel ve İpekçi’nin sevenleri katıldı. Törene katılanlar Abdi İpekçi Anıtı’na karanfil bıraktı.