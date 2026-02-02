Abdi İpekçi ölümünün 47. yılında anıldı

Haberin Devamı

BASIN DÜNYASINDAN GENİŞ KATILIM

Abdi İpekçi için Zincirlikuyu’daki mezarı başında düzenlenen anma töreni dün 11.00’de başladı. Törene Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, köşe yazarları, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, eski çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı. Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, “Can alanlar, şiddetten yana her türlü etkinliği yapanlar kadar keşke biz canı alınanlar da birlik olup o dirayeti gösterebilsek. Onların aralarındaki dayanışma kadar dayanışmayı somut adımlar atabilecek düzeyde gösterebilsek” dedi.

‘DAİMİ GENEL YAYIN YÖNETMENİMİZ’

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, “Her şeyin hafızasının 30 saniye olduğu, her şeyin kaydırıldığı bir dünyada 47 yıldır Abdi Bey’i anıyor olmak; bu hem Abdi Bey’in değeri açısından hem de bu mesleğin son kalan kuşağının ne kadar vefalı olduğunu görmek açısından son derece kıymetli. Daimi genel yayın yönetmenimiz Abdi İpekçi’yi anmak için yine buradayız” diye konuştu.

Nişantaşı’nda Abdi İpekçi’nin saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği noktada bulunan Abdi İpekçi Anıtı’nın önünde de anma töreni gerçekleştirildi. Törene; Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya ve gazeteciler ile İpekçi’nin sevenleri katıldı. Törene katılanlar Abdi İpekçi Anıtı’na karanfil bırakıldı.

Anmaya aralarında Sedat Ergin’in de olduğu çok sayıda gazeteci katıldı.