Abdi İbrahim: Aşı üretmeye hazırız
Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, BioNTech aşısının Türkiye’de üretimi için firma ile görüşme yaptıklarını belirterek, “Sağlık Bakanlığı’ndan sertifikamız var. Aşı üretmeye hazırız” dedi.
Barut, Hürriyet’e şunları söyledi: “Aşı üretimi için BioNTech’in en üst düzey yöneticisi ile kasım ayında ciddi görüşmelerimiz oldu. Hatta üretim bölümünden arkadaşlarımız da toplantıya katıldı. Ancak tabii hiçbir şey belli değil. Firma üretimi bizimle mi yoksa başka bir firmayla mı yapacak? Bu önümüzdeki günlerde belirlenir. Aralık ayının son günü Prof. Dr. Uğur Şahin’e de mail attım. Henüz geri dönüş olmadı. Şu günlerde çok yoğunlar, bu da normal. Ama tabii şunu söyleyebilirim. Sağlık Bakanlığı’ndan sertifikamız da var. Aşı üretmeye hazırız.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle