Abdi İbrahim: Aşı üretmeye hazırız

Barut, Hürriyet’e şunları söyledi: “Aşı üretimi için BioNTech’in en üst düzey yöneticisi ile kasım ayında ciddi görüşmelerimiz oldu. Hatta üretim bölümünden arkadaşlarımız da toplantıya katıldı. Ancak tabii hiçbir şey belli değil. Firma üretimi bizimle mi yoksa başka bir firmayla mı yapacak? Bu önümüzdeki günlerde belirlenir. Aralık ayının son günü Prof. Dr. Uğur Şahin’e de mail attım. Henüz geri dönüş olmadı. Şu günlerde çok yoğunlar, bu da normal. Ama tabii şunu söyleyebilirim. Sağlık Bakanlığı’ndan sertifikamız da var. Aşı üretmeye hazırız.”