Abdi Bey’siz 43 yıl

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Galatasaray ile Beşiktaş arasında Gedson Fernandes savaşı 6 milyon Euroya mutlu son...Galatasaray ile Beşiktaş arasında Gedson Fernandes savaşı! 6 milyon Euro'ya mutlu son...#Transfer
Irak ve Suriyenin kuzeyine terör operasyonu MSB duyurdu: Kış Kartalı Hava Harekâtı gerçekleştirildiIrak ve Suriye'nin kuzeyine terör operasyonu! MSB duyurdu: Kış Kartalı Hava Harekâtı gerçekleştirildi#MSB
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbula ne yaptıysak biz yaptıkCumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a ne yaptıysak biz yaptık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
HDPli Güzel için kader haftasıHDP'li Güzel için kader haftası#Semra Güzel
THY’de biyo yakıtla ilk uçuşTHY’de biyo yakıtla ilk uçuş#THY
Hasret sona erdi: 26 yıl sonra kavuştuHasret sona erdi: 26 yıl sonra kavuştu#Prof. Dr. Özdemir Altan
Veliler dikkat Özel okul seçerken 10 kriterVeliler dikkat! Özel okul seçerken 10 kriter#Özel Okul
Burcu Esmersoyun kolyesindeki şifreBurcu Esmersoy'un kolyesindeki şifre#Burcu Esmersoy
Yüzde 90 indirim yalanlarına son'Yüzde 90 indirim' yalanlarına son#Sahte İndirim
İtfaiye ekiplerini şoke eden ihbar Yanan valizden ceset çıktıİtfaiye ekiplerini şoke eden ihbar! Yanan valizden ceset çıktı#Valiz
Ya ben ya o Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı | 7 SORU 7 CEVAP'Ya ben ya o' Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı? | 7 SORU 7 CEVAP#Spotify
HABERLERGündem Haberleri

Abdi Bey’siz 43 yıl

#Abdi İpekçi#Anma Töreni#Suikast
Abdi Bey’siz 43 yıl

43 yıl önce evinin önünde öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, mezarı başında anıldı. İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi İzet, “Her konuda gelişmiş bir Türkiye hayali besleyen o Abdi’yi yok ettiler” dedi.

Haberin Devamı

Şişli'deki evinin önünde suikast sonucu öldürülen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi, vefatının 43’üncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Abdi İpekçi için düzenlenen anma törenine kızı Nükhet İpekçi İzet, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, Milliyet Gazetesi Okur Temsilcisi Belma Akçura, Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ile CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul’un yanı sıra meslektaşları ve Demirören Medya çalışanları katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından konuşan Nükhet İpekçi İzet şunları söyledi:

Haberin Devamı

Abdi Bey’siz 43 yıl

MİLLİYET BABAMI 43 YIL DAHA YAŞATTI

"Babamın Milliyet gazetesindeki varlığı 30 yılı bile bulmamıştı ama Milliyet gazetesi onu 43 yıl daha yaşattı. Yakın dostları sevgili çalışma arkadaşları teker teker hayatını kaybedene kadar hep buradaydılar. Milliyet’ten Sami Kohen, Galatasaray’dan Selahattin Beyazıt ve ilk avukatlarımızdan Uğur Alacakaptan bu yılın çok sayıdaki acı kayıpları arasındalar. Onların her biriyle birlikte babamdan bir parçanın biraz daha uzaklaştığını hissediyorum. Bu yıl da onun çocukluğuna gidelim. İlkokulu bitirdiği yıl, bir okul defterine yazdığı bir romanda şöyle demiş: ‘Bir Türk hiçbir zaman başka birinin yamağı olamaz’. Romanda bir Türk üsteğmen güçlü bir uçak modeli geliştiriyor ve ABD bu modeli satın almaya talip oluyor. Romanında böyle bir cümle kuran 12 yaşındaki Abdi İpekçi’nin bu türden hayalleri vardı. Görevleri can almak olan tetikçilerin kurdukları pusuda son nefesini verene kadar da hep böyle hayaller kurdu. Her konuda gelişmiş bir Türkiye hayali besleyen o Abdi’yi yok etmek isteyenler acaba kimlerdi? Biti, pireyi, keneyi, sineği çat diye öldürmemizi biz nasıl bir çerçeveye sığdırabiliyorsak onlar da nefret söylemleri, algı yanılsamalarıyla zararlı diye işaretledikleri kurbanlarını öyle yok ettiler. Defalarca söylediğim gibi kin gütmüyorum. Zaten kişinin kendi farkındalığı olmadıkça hangi ceza kime nereye kadar yeter? Bütün bu cinayetlerde insana, insanlığa kurbanın yakınlarına, topluma gelecek kuşaklara bir açıklama gerekiyor. Bunun da resmi bir açıklama olması ve tarihe bütün bağlantıları içerisinde geçmesi gerekiyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Abdi İpekçi#Anma Töreni#Suikast

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı