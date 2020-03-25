Abdest nasıl alınır? Namaz abdesti nasıl alınır? Abdest alırken konuşmanın sakıncası var mıdır?

Namaz ibadetlerini yapmak isteyen kişilerin cevabını en çok merak ettikleri sorulardan biri 'Abdest nasıl alınır?' oldu. Diyanet'in yayınladığı bilgilere göre abdest alma hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, konu hakkında kaynakları araştırıyor. Peki, abdest nasıl alınır? Namaz abdesti nasıl alınır?

Çok sayıda kişinin merakla araştırdığı "Abdest nasıl alınır?" sorusuna Diyanet yanıt verdi. İşte Diyanetin resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre abdest nasıl alınır? sorusunun yanıtı...

ABDEST NASIL ALINIR?

1-Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.

2-Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

3-Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.

4-Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.

5-Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

6-Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.

7-Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

8-Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.

9-Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.

10-Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.

11-Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.

12-Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

13-Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.

14-Abdest bitince ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur.

Abdest veya gusül alırken konuşmanın sakıncası var mıdır?

Abdest veya guslederken konuşmak abdeste veya gusle zarar vermez. Ancak bir ihtiyaç olmadıkça konuşmak uygun değildir. Abdest veya gusül almaya başlayan kişi, yaptığı ibadete odaklanmalı, dünyevi meşguliyet, duygu ve düşüncelerden mümkün olduğunca uzaklaşmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, s. 44)