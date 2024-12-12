AB’den yüz yüze görüşme

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TÜRKİYE KİLİT MUHATAP



AB Komisyonu, Suriye’de istikrarı ve kapsayıcı bir geçişi sağlamak için Türkiye’yi kilit bir muhatap olarak görüyor. Türkiye, Suriye’de özellikle ülkenin kuzeyindeki terör yapılanmasına destek olunmasını istemiyor ve güvenlik kaygıları doğrultusunda hareket etmekten çekinmiyor. AB Komisyonu’nda da Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiği görüşü hâkim. Her iki taraf da Suriye’nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinden yana. Von der Leyen, ziyaretine ilişkin sosyal medya mesajında da Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi ve azınlıkların korunması vurgusunu öne çıkardı.



GERİ DÖNÜŞLER



Gerek AB gerekse Türkiye, Suriye’de istikrar istiyor. Bu bağlamda mülteciler de iki tarafın masaya yatıracağı konu başlıkları arasında yer alıyor. Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için gerekli şart ve koşulların oluşturulması da Türkiye’nin öncelikleri arasında. Türkiye’nin şartlar oluştuğunda ülkenin yeniden imarında aktif rol oynaması bekleniyor. Bu bağlamda AB’den mali destek gündeme gelebilir.



ZAMANLAMA ÖNEMLİ



Suriye, son gelişmeler ışığında AB’nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Konu pazartesi günü dışişleri bakanları düzeyinde ele alınacak. Bu toplantıda AB’nin, Suriye’deki gelişmeler konusundaki ortak pozisyonunun ilk sinyalleri verilecek. Von der Leyen’in ziyaretinin üye ülke liderlerini 19-20 Aralık’ta Brüksel’de bir araya getirecek olan AB Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Von der Leyen’in Ankara’daki temasları konusunda liderleri bilgilendirmesi ve Türkiye’nin görüşlerinin de kayda geçirilmesini sağlaması bekleniyor.