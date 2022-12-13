Macaristan vetoyu çekti! AB'den Ukrayna’ya 18 milyar Euroluk mali yardım yapılacak

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Macaristan, Avrupa Birliği’nin (AB) 5,8 milyar euroluk Covid-19 yardımını onaylaması sonrası Ukrayna’ya yönelik 18 milyar euroluk mali yardım paketine yönelik vetosunu geri çekti. Çekya AB Konseyi Dönem Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, AB’nin uzun süredir Macaristan’ın vetosu nedeniyle anlaşmaya varamadığı Ukrayna’ya 18 milyar euroluk mali yardım ve çok uluslu şirketlere uygulanacak yüzde 15 vergi üzerinde anlaşmaya vardığı duyuruldu.



Gelecek sene Ukrayna'ya 18 milyar euro sağlayacak olan AB, yardımların on yıl geri ödemesiz olacağını belirterek, faiz maliyetlerinin çoğunun üye devletler tarafından dış tahsisli gelirler yoluyla karşılanacağını aktardı. Yardım paketinin amacının, Ukrayna'nın acil mali ve finansman ihtiyacının, altyapısını yenilenmesinin ve savaş sonrası yeniden yapılanmasına yönelik ilk desteği sağlamak olduğu ifade edildi.

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Çekya Başbakanı Petr Fiala yaptığı açıklamada, “Birkaç önemli teklif üzerinde anlaşmaya varmayı başaran müzakere ekibinin çalışmalarını çok takdir ediyorum. Savaşan Ukrayna için mali destek, asgari yüzde 15'lik küresel vergilendirme ve konuyla ilgili uzlaşmacı bir çözüm. Ayrıca Macaristan Ulusal İyileştirme Planı'na da yeşil ışık yakıldı” dedi.



MACARİSTAN 5.8 MİLYAR EURO HİBE ALACAK

AB ülkeleri, Macaristan'ın pandemi krizi nedeniyle oluşan sorunların çözümü için bir acil durum fonundan 5,8 milyar euroluk hibeyi onaylamayı kabul etti. Hibenin Macaristan’ın ülkede yapacağı yapısal reformlar ile eş zamanlı olarak serbest bırakılacağı kararlaştırılırken, ilk ödemenin ocak ayında yapılacağı bildirildi.



AB ülkeleri ayrıca, Macaristan’a ülkedeki rüşvet endişeleri ve şeffaf olmayan ihale sistemi nedeniyle daha önce verilen, 2021-2027 bütçe döneminde Macaristan’daki az gelişmiş bölgelerin kalkınmasına yönelik üçlü fondaki 7.5 milyar euroluk bloke cezasının 6.3 milyar euroya düşürülmesi konusunda da anlaşmaya vardı.



Belçika’nın başkenti Brüksel’de 6 Aralık'ta AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları bir araya gelmiş, toplantıda, Macaristan'a ayrılan AB uyum fonlarının 7,5 milyar euroluk kısmının dondurulması, Macaristan'ın 5,8 milyar euro değerindeki Covid-19 kurtarma fonu, çok uluslu şirketlere uygulanacak yüzde 15 vergi ve Ukrayna'ya gelecek yıl için 18 milyar euroluk mali destek paketi gibi konular ele alınmıştı. Macaristan ise, kendisine yönelik fonların dondurulacak olması nedeniyle toplantıda veto hakkında kullanmış ve uzlaşma sağlanamamıştı.