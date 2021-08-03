AB’den üç uçak

Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizması’ndan yardım talep etmesi üzerine AB Komisyonu’nun acilen Türkiye’ye üç uçak gönderme kararı aldığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre Hırvatistan’dan 1 Canadair uçağı dün Türkiye’ye ulaşarak çalışmalara destek vermeye başladı. İspanya’dan da 2 Canadair uçağının bu sabah saatlerinde Türkiye’de olması bekleniyor. İspanya’nın ayrıca Askeri Acil Durum biriminden bir ekibin tamamını da Türkiye’ye gönderme kararı aldığı bildirildi. AB Komisyonu’nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB’nin zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, “Daha fazla yardım sağlamaya hazırız” dedi.

ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR TELEFONU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares’le telefonda görüştü. Çavuşoğlu ayrıca Twitter’dan da Albares’e ve Hırvatistan’ın Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman’a, ülkelerinin gösterdiği dostluk, dayanışma ve destek için teşekkür etti.

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