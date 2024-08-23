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AB’den Türkiye’ye 5 yıl sonra Gymnich daveti

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#AB#Türkiye#GYMNICH
AB’den Türkiye’ye 5 yıl sonra Gymnich daveti
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:00

Türkiye, 5 yıl aradan sonra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dış politika stratejilerinin tartışıldığı gayri resmi toplantısı Gymnich’e davet edildi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 29 Ağustos’ta Gymnich marjında gerçekleştirilecek görüşmelere katılmak üzere Brüksel’e gitmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan’ın 29 Ağustos’taki Gymnich toplantısına katılmasının öngörüldüğünü duyuran Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, “Bu daveti olumlu karşılıyoruz. AB’nin bir diyalog arayışı olarak değerlendiriyoruz. Bu adımın ilişkilerimizi çıkmaza sokan 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının önümüzdeki dönemde tadil edilmesine zemin hazırlamasını umuyoruz. Bu davet, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğinin AB tarafından anlaşıldığına da işarettir” dedi. Bu olumlu yaklaşımın Gymnich toplantıları ile sınırlı kalmaması gerektiğini de söyleyen Keçeli, “Ülkemizin katılım sürecinin canlandırılması başta olmak üzere, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelere ivedilikle başlanması, vize serbestisi süreci, yapısal diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması ve özellikle siyasi, ekonomi, ulaştırma ve enerji gibi yakın işbirliği gerektiren alanlarda yüksek düzeyli diyalogların yeniden işlevsel hale getirilmesi gibi başlıca konularda somut adımlar atılması gerekmektedir” diye konuştu. 

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#AB#Türkiye#GYMNICH

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