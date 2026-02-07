AB’den stratejik ziyaret

Haberin Devamı

Görüşme sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Türkiye’nin AB aday ülke statüsü yeniden teyit edilirken, hızla değişen jeopolitik ortamda Türkiye-AB ilişkilerinin bölgesel istikrar ve ekonomik dayanıklılık açısından stratejik önemi vurgulandı. Açıklamada, Türkiye’nin geçici koruma altındaki sığınmacılara yönelik çabalarına AB desteğinin sürmesi ve Türk vatandaşlarının çok girişli Schengen vizelerine erişiminin kolaylaştırılması gibi başlıklarda ilerleme sağlandığı kaydedildi.

ENGELLER AŞILMALI

Bakan Fidan görüşmede, ikili ilişkilerde mevcut engellerin süratle aşılması gerektiğini vurgulayarak daha kapsamlı, kurumsal ve çok boyutlu işbirliği çağrısında bulundu. Yakın eşgüdüm ihtiyacına dikkat çekildi. Türkiye’nin bölgede merkezi jeopolitik aktör rolü öne çıkarıldı.

- GÜMRÜK BİRLİĞİ: Ekonomik başlıklarda taraflar Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bütünleşmenin önemini teyit etti. Fidan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin giderek daha acil hale geldiğini ifade etti. Taraflar, mevcut Gümrük Birliği’nin uygulanmasının iyileştirilmesi ve güncelleme sürecine zemin hazırlanması için birlikte çalışma iradesini ortaya koydu.

- VİZE SERBESTİSİ: Görüşmede vize konusu da ele alındı. Türk vatandaşlarına çok girişli Schengen vizelerinin verilmesini kolaylaştıran Komisyon kararının kabul edilmesi memnuniyetle karşılandı.

- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ: Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki faaliyetlerinin kademeli biçimde yeniden başlaması da olumlu karşılandı.

- KIBRIS MESELESİ: AB Komiseri Kos, hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlara ilişkin diyaloğun Türkiye-AB ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlattı. Kos ayrıca, Kıbrıs konusunda BM himayesindeki gayriresmi sürece Türkiye’nin angajmanını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve güven artırıcı adımların sürdürülmesi çağrısı yaptı. Kos, 2023 depremlerinin yıldönümünde hayatını kaybedenleri de andı.

YILMAZ: SOMUT İLERLEME İHTİYACI VAR

- Marta Kos, dünkü Ankara temaslarında Beştepe’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la da bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, görüşme sonrası mesajında, “Görüşmede; Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik niteliğini, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının önemini ve ilişkilerimizde somut ilerleme ihtiyacını ele aldık. AB’ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar; dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir” dedi.