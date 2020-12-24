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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 24.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB’den Milas zeytinyağına tescil

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Milas zeytinyağına tescil
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Milas zeytinyağı, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Böylece Milas zeytinyağı, AB tarafından Türkiye’den tescil edilen beşinci ürün olarak kayıtlara geçti. Daha önce Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı ve Aydın kestanesi tescillenmişti. Memecik türü zeytinler kullanılarak yapılan Milas zeytinyağı, erken hasat edilen zeytinlerin soğuk sıkım yöntemiyle sıkılmasıyla elde ediliyor. Türkiye’den çok sayıda ürün AB’de tescil edilmeyi bekliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Yerel hazinemiz olan coğrafi işaretlerin AB’de tescil edilmesi bizlere gurur yaşatıyor” dedi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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