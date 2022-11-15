AB’den kınama: Terörle mücadele kararlılığımızı kuvvetlendirecek

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14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen İklim Diplomasisi Haftası Etkinlik Programı kapsamında Antalya’da bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “İstanbul ile tüm Avrupa’yı derinden sarsan menfur terör saldırısını kınıyorum. Bu saldırı Türkiye ve Avrupa Birliği olarak birlikte terörle mücadelede kararlılığımızı daha da kuvvetlendirecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu çok üzücü günde Türkiye’nin ve Türk halkının başı sağ olsun, hepimiz derinden sarsıldık” dedi.