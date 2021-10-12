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AB'den flaş Türkiye açıklaması!

#Göçmen Kaçakçılığı#Ylva Johansson#AB
ABden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ile Türkiye'nin göçmen kaçakçılığıyla mücadele için iş birliğini artıracağını, kendisinin Ankara ziyaretinden sonra teknik görüşmelerin başlayacağını bildirdi.

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Johansson, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medyada değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu ile göç ve güvenlik konularında ilk Yüksek Düzeyli Diyalog toplantıları yaptıklarını kaydeden Johansson; göç yönetimi, insan kaçakçılığı ve organize suçla mücadele, terör saldırılarının önlenmesi konularında Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından bu adımın önemli olduğunu vurguladı.

Johansson, Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatarak "Bugünkü toplantıda Afganistan'daki durumdan kaynaklanan sınamaları ve endişe kaynağı olan, sadece birlikte çalışarak çözülebilecek zorlukları ele aldık." ifadesini kullandı.

AB'ye gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ının göçmen kaçakçıları tarafından istismar edildiğini kaydeden Johansson, "Kaçakçılık ağlarının çoğu uyuşturucu ve silah kaçakçılığı da yapmaktadır. AB ve Türkiye, bu ağları kırmak için iş birliğini artıracaktır. Teknik görüşmeler benim Ankara ziyaretimden sonra başlayacak." açıklamasını yaptı.

SOYLU: SAMİMİ YAKLAŞIMLARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

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Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) gerçekleşen görüşmeyle ilgili Twitter'dan açıklama yapan Bakan Soylu, ilki gerçekleştirilen Türkiye-AB Göç ve Güvenlik Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda terör ve güvenlik, göç yönetimi, uyuşturucu ve insan ticareti ile mücadele, kaçakçılık ve organize suçla mücadele ile güncel konularda faydalı ve yapıcı istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Soylu paylaşımında, "Ele aldığımız küresel ve bölgesel meselelere samimi yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte eş güdüm ve iş birliğimizin güçlenerek artmasını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

Görüşmede İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ile İsmail Çataklı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut da bulundu.

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#Göçmen Kaçakçılığı#Ylva Johansson#AB