AB’den finans sözü aldım, Suriyelileri göndereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda Suriye’nin yeniden imarı için Avrupa Birliği’nden finansal destek sözü aldığını belirtti. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri özetle şunları söyledi:

IRKÇILIK YAPMIYORUM

“Hafta sonu Gaziantep’deydik. Antep’te Suriyelilerden büyük şikâyet var. Irkçılık yapmıyorum, onların evlerini yapacağız, yollarını, köprülerini, hastanelerini, her şeylerini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak.

Kim finanse edecek? Avrupa Birliği’nden alacağız. Göçten mi şikâyet ediyorsun, o zaman bunun maliyetini karşılayacaksın; bana söz verdiler. O zaman ‘Kardeşim güle güle’ diyeceğiz, davulla zurnayla kendi ülkelerine göndereceğiz ve Suriye’de barışı sağlayacağız, bütün Ortadoğu’da barışı sağlayacağız. Herkes bir yere not yazsın; görecekler bunu.

Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Halk oy vermiyorsa zaten tarihin çöp sepetine atılırsınız.

Belediye başkanlarımıza şunu da söyledim: İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir. Provokasyonlara kimse pabuç bırakmasın. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin silah ruhsatı var. Silah ruhsatı alabilmek için tam teşekküllü hastaneden rapor alması gerekir. Bu kişi 2012’den beri psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi?

BAHÇELİ’YE YANIT

Devlet Bahçeli, ‘Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin’ demiş. ‘Vicdan’ sözcüğünden dolayı muhatap alıyorum. Elimizi vicdanımıza koyup söyleyeceksek cevabını vereyim; ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız, Türkiye’nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız.”

MÜZİKTEN ŞİKÂYET AKIL ALACAK ŞEY DEĞİL

“Erdoğan müzikten rahatsız olmuş. Ya akıl alacak şey değil. Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun, ama müzikten rahatsız oluyorsun. Bu memlekette 10 milyonu aşkın işsiz var. Ya babayla oğul evde birbirlerinin yüzüne bakamıyor, bundan rahatsız olmuyorsun. Sanatçılara görev düşüyor; çıkıp konuşmaları lazım. Erdoğan’ı gençlere teslim ediyorum. Önünüze sandık gelecek, gençler gerekeni yapacaklar.”

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