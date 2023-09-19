AB’den 400 milyon Euro’luk deprem yardımı

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AB üyesi ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu AB Konseyi, AB Komisyonu’nun Türkiye, İtalya ve Romanya’ya toplam 454.8 milyon Euro’luk afet yardımı yapmasının onaylanmasında uzlaştı. Yardımın 400 milyonu şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye gönderilecek. Yardımın 33.9 milyon Euro’su 2022’de kuraklığın vurduğu Romanya’ya, 20.9 milyon Euro’su ise Eylül 2022’de sellerin tahribata yol açtığı İtalya’ya gidecek.

Yardımlar AB bütçesinin dayanışma ve acil yardım için ayrılan bölümünden karşılanacak. Mali yardım, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin son onayından sonra ödenecek.

1 MİLYAR EURO GÖNDERMİŞTİ

- Türkiye ve Suriye’nin kuzeybatısında 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB yönetiminin Türkiye’nin yeniden inşasına yardımcı olmak için 1 milyar Euro sağlayacağını söylemişti. Mart ayında Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nın açılışında “Milyonlarca kişinin artık bir evi yok ve kış uzayıp giderken çadırlarda yaşıyorlar” diye konuşan von der Leyen, “Evler, okullar ve hastaneler en yüksek güvenlik standartlarıyla yeniden inşa edilmelidir” demişti. Von der Leyen, şunları kaydetmişti:

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“Bu, feci bir kayıp hikayesi ve Türkiye halkı, Suriye halkı ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarınız arasındaki kahramanca bir dayanışma hikayesidir. Tüm dünya Türkiye’ye ve Suriye halkına destek için seferber oldu çünkü bu stratejinin ölçeği o kadar büyük ki; hiçbir ülke veya kurum tek başına, bizim birlikte yaptığımızın yakınından bile geçemez.”