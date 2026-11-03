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ABD’den yuvaya dönen 100 eser

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#Kültür Varlıkları#ABD İadesi#Boubon Antik Kenti
ABD’den yuvaya dönen 100 eser
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 07:00

ABD’den Türkiye’ye iadesi sağlanan 100 kültür varlığı ile Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan Roma imparatorları Verus, Severus, Caracalla ve Aurelius’a ait eserler ‘Kaçış Yok: Boubon’ sergisiyle tanıtıldı.

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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye’ye iadesi sağlanan 100 kültür varlığının tanıtımı, aynı zamanda ‘Kaçış Yok: Boubon’ sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Programda Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos ve davetliler de hazır bulundu. Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve Bogdanos, eserlerin olduğu sergi alanını gezip bilgi aldı, ardından birlikte fotoğraf çektirdi. Bakan Ersoy, özetle şunları söyledi:

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70 YIL SONRA ANAVATANA

“Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik bir müzayede evinin Mayıs 2026 tarihli müzayedesinde Anadolu kökenli eserlerin satışa sunulduğunun belirlenmesi üzerine Bakanlığımız hemen harekete geçmiş, bilimsel veri ve belgelerimiz Manhattan Bölge Savcılığı ve HSI ile paylaşılmış, eserlerin satışı durdurularak Türkiye’ye iadeleri sağlanmıştır. İade kapsamındaki 100 parça içerisindeki önemli gruplardan birini Tokat ili Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli 40 eser oluşturmaktadır. MÖ 2300-2000 yıllarına tarihlenen bu grup, törensel müzik aletlerinden silahlara ve metal kaplara kadar Erken Tunç Çağı Anadolu’nun gelişmiş metal işçiliğini yansıtmakta. Kazı buluntularının karşılaştırılmasıyla elde edilen veriler, eserlerin yurtdışına çıkarılma ve müze koleksiyonlarına giriş süreçlerine ışık tutan belgelerle tamamlandı. 

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ABD’den yuvaya dönen 100 eser

J PAUL GETTY MÜZESİ’NDEN

İadesini sağladığımız ikinci eser grubumuz Burdur ili Düver köyü kökenli 44 pişmiş toprak mimari levhadan oluşmakta. Bu eserler M.Ö. 6. yüzyıla, yaklaşık M.Ö. 700-480 yılları arasındaki Arkaik Dönem’e tarihleniyor. 2022 yılında ABD’den, 2024 yılında Danimarka’dan ve 2025 yılında Virginia Güzel Sanatlar Müzesi’nden sağladığımız iadelerin ardından bugün de J. Paul Getty Müzesi’ndeki bu grubu ülkemize kazandırmış olduk.

BİR CÜMLELİK DELİL

Aphrodisias Antik Kenti’ne ait portre... 1976 yılında savcımızın ‘Tespit edilip belgelenenler dışında başka eserlerin de çalındığı yapılan incelemelerden anlaşılmaktadır’ şeklinde olay yeri tutanağına kaydettiği bir cümle, yıllar sonra Aphrodisias kökenli eserlerimiz üzerindeki haklarımızı savunabilmemizi sağlayan ciddi bir dayanak oldu. 100 eser arasında tiyatro maskları ve tanrıça heykelcikleri gibi yine çok özel parçalar bulunuyor.”

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ABD’den yuvaya dönen 100 eser

‘KAÇIŞ YOK: BOUBON’DA ROMA İMPARATORLARI

Bakan Ersoy, “Burdur Boubon Antik Kenti’nde, Roma imparatorları ve imparatorluk ailesinin onurlandırıldığı Sebasteion’da yer alan bronz heykeller, 1960’lı yıllardaki kaçak kazılarla parçalanarak yurtdışına çıkarıldı. Ortak emekle bugüne kadar Lucius Verus, Septimius Severus, Caracalla ve Marcus Aurelius’a ait eserlerin de aralarında bulunduğu Boubon kökenli kültür varlıklarımızı ülkemize kazandırdık” dedi.

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6 BİN 452 YAĞMALANMIŞ ESERİN 276’SI TÜRKİYE’DEN

MANHATTAN Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos ise New York’ta kurdukları Eser Kaçakçılığı Birimi aracılığıyla bugüne kadar 6 bin 452 yağmalanmış antik eserin kurtarıldığını, bunların 276’sının Türkiye’den çıkarılan eserler olduğunu aktardı.

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ABD’den yuvaya dönen 100 eser

MS. 2. yüzyıla ait Marcus Aurelius heykeli

ABD’den yuvaya dönen 100 eser

 

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#Kültür Varlıkları#ABD İadesi#Boubon Antik Kenti

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