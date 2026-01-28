ABD'den yeni vize şartı: Sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getir

Haberin Devamı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvuru süreçlerinde uygulanacak yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARI HERKESE AÇIK HALE GETİRİLMELİDİR"

Büyükelçiliğin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

15 Aralık 2025 tarihinden itibaren ABD kanunları uyarınca F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir.

15 BİN DOLARLIK TEMİNAT DA İSTENMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getiriyor. Bugün yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar ‘teminat’ yatırmalarını isteyecek.

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi. Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği bugün açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak