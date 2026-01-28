×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

ABD'den yeni vize şartı: Sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getir

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Vize#Başvuru
ABDden yeni vize şartı: Sosyal medya hesaplarını herkese açık hale getir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 14:21

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, vize başvurusu yapacak kişilerin sosyal medya hesaplarının herkese açık olarak düzenlemesi gerektiğini duyurdu.

Haberin Devamı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, vize başvuru süreçlerinde uygulanacak yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARI HERKESE AÇIK HALE GETİRİLMELİDİR"

Büyükelçiliğin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

15 Aralık 2025 tarihinden itibaren ABD kanunları uyarınca F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir.

Gözden KaçmasınMİT ve Emniyetin operasyonuyla şebeke çökertildi Türkiyedeki 6 İran casusu tutuklandıMİT ve Emniyet'in operasyonuyla şebeke çökertildi! Türkiye'deki 6 İran casusu tutuklandıHaberi görüntüle

15 BİN DOLARLIK TEMİNAT DA İSTENMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bazı ülkelerden ABD'ye yapılan vize başvurularında yeni mali yükümlülükler getiriyor. Bugün yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar ‘teminat’ yatırmalarını isteyecek.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKörfez ülkelerinden ABDyi zorda bırakan İran kararı: Trumpın askeri seçenekleri nelerKörfez ülkelerinden ABD'yi zorda bırakan İran kararı: Trump'ın askeri seçenekleri neler?Haberi görüntüle

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi. Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği bugün açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Vize#Başvuru

BAKMADAN GEÇME!