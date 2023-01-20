ABD’den Türkiye’yle koordinasyon mesajları

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’e, İsveç ve Finlandiya’nın NATO adaylıkları bağlamında, “ABD Başkanı Joe Biden’ın Türkiye’yi güvenilir bir müttefik olarak görüp görmediği” soruldu. Türkiye’yi “güvenilir bir müttefik” olarak gördüklerini belirten Sözcü Karine Jean-Pierre, Türkiye ile devam eden F-16 görüşmelere dair yorum yapmaktan kaçınarak, “onay süreçlerini en kısa sürede tamamlama çağrısında” bulundu.

YAPICI İLİŞKİMİZ VAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise günlük basın toplantısında, Türkiye ile zaman zaman anlaşmazlıklar yaşandığını ancak bunların iki ülkenin ortaklığını azaltmadığını ve ortak çıkarlara sahip olduğu gerçeğini gölgelemediğini söyledi. Price, Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımlarına dair de, “Ülkelerin Suriye rejimiyle ilişkilerini ilerletme arayışına girmesi için doğru zaman değil” diye konuştu. “Türkiye ile çok yapıcı bir ilişkimiz var. Türkiye’nin dönemimizin en zor sorunlarıyla mücadelede oynadığı yardımcı rol için minnettarız. Buna Rusya’nın Ukrayna’daki saldırganlığı dahil. Türkiye’nin yapıcı rolü olmadan Karadeniz tahıl girişimi mümkün olmazdı” dedi.

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Price ayrıca, yönetimlerinin Türkiye’ye F-16 satışını desteklediğini yineledi.

F-35 MÜZAKERELERİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Türk ve ABD Savunma bakanlıkları arasında süren F-35 istişarelerinin ikincisinin 18 Ocak’ta Washington’da gerçekleştirildiğini duyurdu. MSB, “Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır” açıklamasında bulundu. (DIŞ HABERLER)

BLİNKEN: BİRÇOK ÖNEMLİ KONUYU GÖRÜŞTÜK

Blinken daÇavuşoğlu ile görüşmesi sonrası Twitter’dan paylaştığı mesajda, Türkiye ile koordinasyonu sürdürmek istediklerini kaydetti. Blinken mesajında, “Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile birçok önemli konuyu görüştük. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sebepsiz savaşına NATO’nun yanıtı, Suriye ve diğer birçok konuda koordinasyonu sürdürmeyi umuyorum” dedi.

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F-16 İÇİN ‘NATO’ BEKLENTİSİ

ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake, Washington’da gerçekleşen Çavuşoğlu-Blinken görüşmesini gazetecilere değerlendirirken buluşmanın son derece olumlu geçtiğini söyledi.ABD elçisine göre F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği arasında bir bağlantı yok. Fakat kongre üyelerinin bu karara onay vermek için baktığı kriterler arasında Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin önünü açması önemli. Büyükelçi Flake, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılması için arzu var. Kongre bunun gerçekleştiğini görmek istiyor” diye konuştu.

SURİYE BAKIŞI

ABD Büyükelçisi, ülkesinin Türkiye’nin Suriye rejimiyle normalleşmesine karşı olduğunu da söyledi.

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Türkiye’nin Suriye’de YPG terör örgütü ile ilgili Türkiye’nin ABD’den beklentileri hatırlatılınca da “Bu görüşmeler devam ediyor. Türkiye ile çalışmanın yollarını arıyoruz” dedi. (Gonca ŞENAY / ANKARA)