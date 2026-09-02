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ABD’den Türkiye'ye Artemis Anlaşmaları tebriği

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#Artemis Anlaşmaları#Türkiye-ABD İlişkileri#Uzay Araştırmaları
ABD’den Türkiyeye Artemis Anlaşmaları tebriği
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 02:16

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları'na katılımından dolayı tebrik ederek, Türkiye'nin, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt ettiğini belirtti.

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Bakanlıktan, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na imza atmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye, bugüne kadar Anlaşmaları imzalayan 71. ülke olup, uzayın barışçıl bir şekilde araştırılması ve kullanılmasına olan bağlılığını taahhüt etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, ABD'li yetkililerle 31 Ağustos'ta Washington'da imzaladığı hatırlatılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin uzun süredir savunma işbirliği, bölgesel güvenlik ve ticari ortaklıklar konusunda yakından koordinasyon sağladığı değerli bir NATO müttefikidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Artemis Anlaşmaları'nın sorumlu uzay araştırmalarına rehberlik edecek pratik ilkeler seti olarak hizmet etmek üzere 2020 yılında Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde kurulduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin, sürdürülebilir sivil uzay faaliyetlerine ilişkin anlaşmaların ilkelerini onaylayan ABD'ye ve diğer ülkelere katıldığı kaydedildi.

 

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#Artemis Anlaşmaları#Türkiye-ABD İlişkileri#Uzay Araştırmaları

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