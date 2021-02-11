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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 20:10 | Son Güncelleme:

ABD'den Türkiye ile tatbikat açıklaması! 'Memnuniyetle karşılıyoruz'

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ABD'den Türkiye ile tatbikat açıklaması! 'Memnuniyetle karşılıyoruz'
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook ve Amerikan füze atar savaş gemisi USS Porter'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ortak tatbikatlar, güçlü güvenlik ortaklığımızı sağlamlaştırmaktadır" dedi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Satterfield'in şu ifadelerine yer verildi:

'ORTAKLIĞIMIZI SAĞLAMLAŞTIRIYOR'

"Amerikan donanmasına ait USS Donald Cook ve USS Porter'ın, TSK ile birlikte Karadeniz'de tatbikat yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO müttefikleri olarak Avrupa ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak ortak taahhüdümüzdür. Ortak tatbikatlar, güven tesis etmekte, haberleşme imkanlarını iyileştirmekte ve Karadeniz'de ve daha geniş bir coğrafyadaki güçlü güvenlik ortaklığımızı sağlamlaştırmaktadır."

KARADENİZ'DE EĞİTİM GEÇİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Turgutreis" ve "TCG Oruçreis" fırkateynleri ile ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı "USS Porter" ve "USS Donald Cook" muhripleri arasında Karadeniz'de ikili deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirilmişti. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar ile ABD deniz karakol uçağının da katıldığı eğitimle, iki ülke deniz kuvvetleri unsurları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, birlikte çalışabilirliğe katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedilmişti.

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