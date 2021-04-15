ABD'den Şanlıurfalı amca-yeğene yaptırım! Sebebi şoke etti

Amca Ahmet ve yeğeni İsmail Bayaltun, isim karışıklığı nedeniyle 18 Kasım 2019'da ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) yaptırım listesine girdi.

Şanlıurfa'da yaşayan ve ticaretle uğraşan amca ile yeğen, bu kentte 2. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü DEAŞ'a destek vermekten yargılanan ve aynı isimleri taşıyan iki kardeş Ahmet ve İsmail Bayaltun ile karıştırıldı.

1,5 YILDIR ABD YAPTIRIMLARI MAĞDURU

İthalat, ihracatla uğraşan ve Çin'den cep telefonu aksesuarları getiren amca ile yeğen, isim karışıklığı nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır ABD yaptırımları mağduru.

Karışıklığı çözmek için ABD'ye gelen Türk avukat Halil Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'a destekten yargılanan iki kardeş ile kendisine başvuran amca ve yeğen Bayaltunların farklı kişiler olduğunu ispat etmek için önce nüfus, sabıka ve yargılama kayıtlarını incelediğini, daha sonra hatanın düzeltilmesi için OFAC'a başvurduğunu söyledi.

OFAC'ın yaptırım listesine girdikten sonra dünyadaki tüm finans kuruluşlarının burada yer alan isimlerin işlemlerini durduğunu anlatan Uzun, Türkiye'de dahi hiç kimsenin isimleri terörle anılan müvekkilleriyle çalışmak istemediğini ifade etti.

TİCARİ HAYATLARININ ALTÜST OLDUĞUNU BELİRTTİ

Uzun, amca Ahmet ve yeğen İsmail Bayaltun'un ailesinin de bu hata nedeniyle bankalarla ciddi sorun yaşadığını, müvekkillerinin faaliyetlerinin çok ciddi şekilde kısıtlandığını ve ticari hayatlarının "altüst olduğunu" belirtti.

İsmail Bayaltun'un 7 Nisan'da OFAC yaptırımları nedeniyle Türkiye'de mal varlığının dondurulduğunu bildiren Uzun, Türkiye'de de Hazine ve Maliye Bakanlığına isim karışıklığının düzeltilmesi için başvurduklarını kaydetti.

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