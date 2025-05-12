ABD'den PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama: Fesih kararı bir dönüm noktası niteliğinde

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Terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamasının ardından dünyadan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya basınında: Erdoğan için büyük bir zafer
Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararı dünya basınında geniş yankı buldu. Uluslararası medya kuruluşları, terör örgütünün silah bırakmasıyla bölgede kalıcı barış sağlama fırsatı ortaya çıktığına dikkat çekti. Haberlerde Avrupa Birliği ve ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığı hatırlatılırken, kararın tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. AFP haber ajansının PKK'nın fesih kararına ilişkin haberinde, Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nden Gönül Tol'un "PKK dağılma kararını açıklar ve süreci herhangi bir yol kazası olmadan tamamlarsa, bu Erdoğan için büyük bir zafer olur" ifadelerine yer verdi.
"MEDENİ DÜNYADA TERÖRÜN GELECEĞİ YOK"
Konuya ilişkin ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur.
Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir.— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) May 12, 2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik… pic.twitter.com/kyQ2G6EkVi