ABD'den PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama: Fesih kararı bir dönüm noktası niteliğinde

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı dünya basınında: Erdoğan için büyük bir zafer

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararı dünya basınında geniş yankı buldu. Uluslararası medya kuruluşları, terör örgütünün silah bırakmasıyla bölgede kalıcı barış sağlama fırsatı ortaya çıktığına dikkat çekti. Haberlerde Avrupa Birliği ve ABD'nin PKK'yı terör örgütü olarak tanıdığı hatırlatılırken, kararın tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. AFP haber ajansının PKK'nın fesih kararına ilişkin haberinde, Washington merkezli Ortadoğu Enstitüsü'nden Gönül Tol'un "PKK dağılma kararını açıklar ve süreci herhangi bir yol kazası olmadan tamamlarsa, bu Erdoğan için büyük bir zafer olur" ifadelerine yer verdi.