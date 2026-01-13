×
Gündem Haberleri

ABD'den Müslüman Kardeşler kararı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2026 19:28

ABD Dışişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" listesine eklediğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın 14362 sayılı başkanlık kararnamesi uyarınca söz konusu adımı attıklarını belirtti. Rubio, bu kapsamda Müslüman Kardeşlerin Mısır, Lübnan ve Ürdün'deki yapılanmalarını "yabancı terör örgütleri" ve "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" listesine eklediklerini kaydetti.

YAPTIRIM LİSTESİNE DE EKLENECEKLER

ABD'li bakan, söz konusu düzenlemeyle ABD Hazine Bakanlığının ilgili kurum ve kişileri yaptırım listesine ekleyeceğini de ifade etti.

 

