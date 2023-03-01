ABD’den Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırımlar

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ABD, Kuzey Kore’nin gelirlerini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Dairesi (OFAC), Kuzey Kore için yasadışı yollardan gelir elde etmekle suçladığı 2 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uyguladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan kuruluşların Chilsong Trading Corporation, Korea Paekho Trading Corporation ve Kongo Aconde SARL olduğunu belirtti. Chilsong Trading Corporation’ın Kuzey Kore için döviz elde ettiği, istihbarat topladığı ve istihbarat görevlileri için koruma sağladığı aktarılarak, Kuzey Kore hükümetine bağlı olduğu ifade edildi.

Korea Paekho Trading Corporation’ın ise 1980'lerden bu yana Orta Doğu ve Afrika'daki ülkeler adına sanat ve inşaat projeleri yürüterek Kuzey Kore hükümeti için fon sağladığı açıklandı.

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Kongo Aconde SARL ise, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde inşaat ve heykel inşa projelerinden gelir elde ederek, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze programlarının desteklendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore hükümetinin gelir elde etmesine yardım ettiği için Hwang Kil Su ve Pak Hwa Song’ yaptırım uyguladığını belirtilerek, söz konusu kişilerin Kongo Aconde SARL’ın kurucusu olduğu aktarıldı.

Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin yasadışı kitle imha silahları ve balistik füze programları uluslararası güvenliği ve bölgesel istikrarı tehdit ediyor. ABD, bu istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerden gelir elde eden rejimin küresel yasadışı ağlarını hedef alma taahhüdünü sürdürüyor" dedi.