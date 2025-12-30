×
Gündem Haberleri

ABD’den İran ve Venezuela'ya yeni yaptırımlar

Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 21:13

ABD yönetimi, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı (İHA) ticaretine katkıda bulunan bir şirketin de aralarında olduğu, Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımların, İran ve Venezuela'nın silah ticaretini hedef aldığı ifade edildi.

Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı ticaretine katkıda bulunan bir Venezuelalı şirketin de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer aldığı aktarıldı.

İran'ın İHA ve füze programlarının, Orta Doğu'daki ABD ve müttefik personeli için tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'de ticari taşımacılığın istikrarını bozduğu vurgulanan açıklamada, İran’ın Venezuela'ya sağladığı konvansiyonel silahların ise Batı Yarımküre'de ABD'nin çıkarları için bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

 

