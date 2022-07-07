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ABD'den getirilen Reyhanlı katliamı şüphelisi Memet Gezer, adliyede

#Memet Gezer#Reyhanlı Katliamı#Adliye
ABDden getirilen Reyhanlı katliamı şüphelisi Memet Gezer, adliyede

Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde, saldırının talimatını aldığını belirttiği Memet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD’den 30 Haziran'da Türkiye’ye getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanan Gezer, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının adından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Gezer'in savcılıkta sorgusu sürüyor.

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013’te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmişti.

ABDden getirilen Reyhanlı katliamı şüphelisi Memet Gezer, adliyede

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#Memet Gezer#Reyhanlı Katliamı#Adliye

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