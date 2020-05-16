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Haber Giriş: 16.05.2020 - 09:21,Son Güncelleme:

ABD'den getirilen 354 Türk karantinada

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Amerika’nın New York şehrinden 354 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan yolcular, sağlık kontrollerinin ardından kendileri için hazırlanan yurtlara gönderildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının, ülkeye getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Amerika’nın New York şehrinde bulunan 354 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

ABDden getirilen 354 Türk karantinada

Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

ABDden getirilen 354 Türk karantinada

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının işlemleri tamamlandıktan sonra otobüsler ile Ordu ve Giresun’da kendileri için hazırlanan karantina yurtlarına yerleştirileceği ve burada 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenildi.

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